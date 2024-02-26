https://ria.ru/20240226/kuleba-1929485194.html

Кулеба обвинил Запад в лицемерии

Кулеба обвинил Запад в лицемерии - РИА Новости, 26.02.2024

Кулеба обвинил Запад в лицемерии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Politico обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые создают препятствия конфискации... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:29

2024-02-26T10:29

2024-02-26T10:29

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Politico обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые создают препятствия конфискации российских активов. "Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", — написал Кулеба.Он также выступил с призывом конфисковать замороженные активы российских предпринимателей. Помимо этого, Кулеба заявил, что западным сотрудникам правоохранительных органов и юстиции "следует более внимательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей РФ за пределами России. Как заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов, любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, европа, дмитрий кулеба, евросоюз, politico, еврокомиссия, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии