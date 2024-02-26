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Кулеба обвинил Запад в лицемерии - РИА Новости, 26.02.2024
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https://ria.ru/20240226/kuleba-1929485194.html
Кулеба обвинил Запад в лицемерии
Кулеба обвинил Запад в лицемерии - РИА Новости, 26.02.2024
Кулеба обвинил Запад в лицемерии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Politico обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые создают препятствия конфискации... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:29
2024-02-26T10:29
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Politico обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые создают препятствия конфискации российских активов. "Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", — написал Кулеба.Он также выступил с призывом конфисковать замороженные активы российских предпринимателей. Помимо этого, Кулеба заявил, что западным сотрудникам правоохранительных органов и юстиции "следует более внимательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей РФ за пределами России. Как заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов, любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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Кулеба обвинил Запад в лицемерии

Кулеба обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с конфискацией активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Politico обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые создают препятствия конфискации российских активов.
"Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", — написал Кулеба.
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Он также выступил с призывом конфисковать замороженные активы российских предпринимателей. Помимо этого, Кулеба заявил, что западным сотрудникам правоохранительных органов и юстиции "следует более внимательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей РФ за пределами России.
Как заявил РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов, любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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