https://ria.ru/20240226/krym-1929533162.html

Путин пока не планирует отдельных мероприятий в честь Дня защитника Крыма

Путин пока не планирует отдельных мероприятий в честь Дня защитника Крыма - РИА Новости, 26.02.2024

Путин пока не планирует отдельных мероприятий в честь Дня защитника Крыма

Никаких отдельных мероприятий, связанных с Днем защитника Крыма, у президента РФ Владимира Путина пока нет, по мере их появления Кремль о них сообщит, заявил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:20

2024-02-26T13:20

2024-02-26T13:20

политика

россия

севастополь

владимир путин

республика крым

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Никаких отдельных мероприятий, связанных с Днем защитника Крыма, у президента РФ Владимира Путина пока нет, по мере их появления Кремль о них сообщит, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас нет никаких отдельных мероприятий. По мере того, как они будут появляться, мы будем вас информировать", - сказал он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240225/edinstvo-1929392227.html

россия

севастополь

республика крым

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Кирилл Волков

политика, россия, севастополь, владимир путин, республика крым, дмитрий песков