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В Крыму назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/krym-1929463627.html
В Крыму назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой
В Крыму назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой - РИА Новости, 26.02.2024
В Крыму назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что военные и террористические угрозы киевского режима в адрес Крыма напрямую связаны с... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:27
2024-02-26T08:27
специальная военная операция на украине
украина
заур смирнов
россия
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что военные и террористические угрозы киевского режима в адрес Крыма напрямую связаны с попыткой развязать третью мировую войну. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России "новые сюрпризы" в Крыму. Он назвал целью ВСУ контроль акватории Черного моря и Крыма и высказал угрозы безопасности передвижения по Крымскому мосту. "Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, лишь "свержение режима Зеленского" сможет не только обеспечить безопасность мирных российских граждан, но и будет гарантировать мир для самих украинцев и для жителей всего европейского пространства. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240225/krym-1929330224.html
https://ria.ru/20240219/krym-1928149786.html
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украина, заур смирнов, россия, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Заур Смирнов, Россия, Республика Крым, В мире
В Крыму назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой

Смирнов назвал угрозы Киева в адрес Крыма предпосылками к третьей мировой

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Симферополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что военные и террористические угрозы киевского режима в адрес Крыма напрямую связаны с попыткой развязать третью мировую войну.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России "новые сюрпризы" в Крыму. Он назвал целью ВСУ контроль акватории Черного моря и Крыма и высказал угрозы безопасности передвижения по Крымскому мосту.
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"Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, лишь "свержение режима Зеленского" сможет не только обеспечить безопасность мирных российских граждан, но и будет гарантировать мир для самих украинцев и для жителей всего европейского пространства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗаур СмирновРоссияРеспублика КрымВ мире
 
 
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