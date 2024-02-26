https://ria.ru/20240226/krym-1929446794.html
В Госдуме назвали угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом
В Госдуме назвали угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом - РИА Новости, 26.02.2024
В Госдуме назвали угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма форменным нацизмом. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T01:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма форменным нацизмом. Ранее Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые сюрпризы и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Он также заявил, что ВСУ для успешной обороны и контрнаступления должна контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма. "Подобные угрозы Буданова — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, таким, как Буданов, не удастся долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления придется ответить сполна. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240225/uscherb-1929399367.html
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россия, украина, михаил шеремет, госдума рф, севастополь, республика крым, в мире
Россия, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Севастополь, Республика Крым, В мире
В Госдуме назвали угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом
Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма форменным нацизмом.
Ранее Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые сюрпризы и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Он также заявил, что ВСУ для успешной обороны и контрнаступления должна контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма.
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"Подобные угрозы Буданова — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, таким, как Буданов, не удастся долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления придется ответить сполна.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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