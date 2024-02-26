https://ria.ru/20240226/krym-1929446794.html

В Госдуме назвали угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом

В Госдуме назвали угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом - РИА Новости, 26.02.2024

В Госдуме назвали угрозы Буданова в адрес Крыма форменным нацизмом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма форменным нацизмом. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T01:26

2024-02-26T01:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма форменным нацизмом. Ранее Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые сюрпризы и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. Он также заявил, что ВСУ для успешной обороны и контрнаступления должна контролировать акваторию Черного моря и находиться на территории Крыма. "Подобные угрозы Буданова — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, таким, как Буданов, не удастся долго прятаться за спинами простых украинцев и за все свои преступления придется ответить сполна. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240225/uscherb-1929399367.html

https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html

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россия, украина, михаил шеремет, госдума рф, севастополь, республика крым, в мире