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"Поймали далеко не всех". Кого обложила данью группировка АУЕ* из Тувы - РИА Новости, 26.02.2024
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08:00 26.02.2024 (обновлено: 08:14 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/kriminal-1928766629.html
"Поймали далеко не всех". Кого обложила данью группировка АУЕ* из Тувы
"Поймали далеко не всех". Кого обложила данью группировка АУЕ* из Тувы - РИА Новости, 26.02.2024
"Поймали далеко не всех". Кого обложила данью группировка АУЕ* из Тувы
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали в Туве более 50 участников преступной группировки. По версии следствия, они пропагандировали движение АУЕ* и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:00
2024-02-26T08:14
происшествия
кызыл
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
лефортово
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали в Туве более 50 участников преступной группировки. По версии следствия, они пропагандировали движение АУЕ* и занимались вымогательством. Местные правозащитники уверены: многие члены банды все еще на свободе. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости."Черная армия"Первые аресты были летом 2022-го, а операцию по поимке и задержанию проводили силовики из Москвы. От местных правоохранителей все держали в тайне: опасались утечки информации.Оперативники ФСБ и сотрудники СКР нагрянули в Кызыл в конце июня во время чемпионата России по вольной борьбе. Следователи подозревали, что главарь группировки и его подчиненные вербовали "бойцов" в том числе среди участников спортивных секций. Привлекали даже подростков.По решению городского суда в московское СИЗО "Лефортово" отправили 35 человек, включая предполагаемого организатора 45-летнего Артыша Дажываа. В СК считают, что летом 2021-го с помощью гражданина Украины (вора в законе) Руслана Гегечкори он стал так называемым смотрящим за регионом и возглавил сообщество "Кара Шериг" (в переводе с тувинского — "Черная армия").Название выбрали по цвету тюремной рабочей одежды. Все участники движения должны были придерживаться зоновских понятий, а также собирать деньги и отправлять в колонии. Главарь, в свою очередь, сам назначил "смотрящих" за Кызылом и другими районами республики."Члены группировки также действовали на территории исправительных учреждений Тувы, — добавляют в СКР. — Навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию и ненависть к правоохранительным органам, привлекая в свои ряды новых людей. Незаконно передавали в колонии наркотики для главарей и участников ячеек АУЕ*".Тех, кто отказывался платить или пытался сопротивляться, жестоко избивали."Все дело в нищете"Местные правозащитники уверены: тюремная субкультура стала массовым явлением в республике неслучайно."Проблема гораздо шире, — говорит общественница Чечена Теймир-оол. — Дело в том, что здесь не хватает колоний, поэтому часть заключенных отправляют в Красноярский край, Иркутскую область и другие регионы. А люди в Туве живут бедно и не имеют возможности навещать родных, оказавшихся за решеткой".Именно поэтому, по словам Чечены, заключенные вынуждены опираться на помощь других сокамерников. Так они попадают в зависимость и уже после освобождения обязаны продолжать помогать заключенным. Например, отправлять на зону деньги и продукты. Иногда — наркотики и алкоголь."И представители криминальных структур этим умело пользуются, — добавляет правозащитница. — Если человек хоть раз попал за решетку — даже ненадолго, то с большой вероятностью на всю жизнь останется кому-то там должен".Новые эпизодыТем временем в процессе работы с задержанными всплыли другие эпизоды, позволившие силовикам провести еще одно массовое задержание. За решеткой на этот раз оказалось около десяти человек. В списке обвинений — восемь статей, в том числе "Вымогательство", "Создание и участие в преступном сообществе", "Истязание"."Деятельность группировки носила организованный характер, — объясняют следователи. — Несколько ячеек установили контроль над междугородними пассажирскими перевозками, вымогая деньги и другое имущество у предпринимателей и водителей, занимающихся частным извозом".Однако, по словам местных, несмотря на массовые задержания, преступное сообщество в республике продолжает функционировать."В республике до сих пор процветает вымогательство в среде частных извозчиков, которые ездят от Кызыла до Абакана, — рассказывает один из жителей. — Это очень прибыльно, ведь другого способа добраться до соседнего региона нет. Водителей также обязывают возить представителей криминала бесплатно. Мой знакомый вынужден был отказаться от бизнеса, потому что большую часть прибыли забирают бандиты"."Занимался бизнесом"Большинство задержанных все отрицают, утверждая, что признания из них выбили, а обвинения основаны лишь на показаниях тайных свидетелей, имена которых держат в строгом секрете."Мой сын с детства занимался борьбой, — говорит Зоя Серенол, мать главного обвиняемого Артыша Дажываа. — Да, однажды за драку попал в колонию и отсидел девять лет. Вышел в 2015-м и сразу занялся бизнесом: взял в аренду землю, купил технику, стал развивать сельское хозяйство и животноводство".По ее словам, следователи очень удивились, когда приехали к ним домой с обыском. "Видимо, ожидали увидеть хоромы, а мы живем в старой покосившейся хибаре, — поясняет Серенол. — Крупных сумм денег сроду не видели и про преступные группировки никогда ничего не слышали".Впрочем, у следователей иное мнение — они уже направили в суд уголовные дела в отношении 16 обвиняемых. Еще 20 знакомятся с материалами, после чего также предстанут перед судом. Всего, по данным СК, к ответственности привлечены 52 человека, 46 из которых сейчас в СИЗО.Если вину докажут, участникам группировки грозят разные сроки в зависимости от вменяемых статей. Предполагаемый организатор Дажываа может отправиться в колонию на 20 лет. Вору в законе Гегечкори меру пресечения — заключение под стражу — избрали заочно и объявили его в международный розыск.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html
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происшествия, кызыл, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лефортово
Происшествия, Кызыл, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Лефортово
"Поймали далеко не всех". Кого обложила данью группировка АУЕ* из Тувы

ФСБ задержала в Туве более 50 участников ОПГ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали в Туве более 50 участников преступной группировки. По версии следствия, они пропагандировали движение АУЕ* и занимались вымогательством. Местные правозащитники уверены: многие члены банды все еще на свободе. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

"Черная армия"

Первые аресты были летом 2022-го, а операцию по поимке и задержанию проводили силовики из Москвы. От местных правоохранителей все держали в тайне: опасались утечки информации.
Оперативники ФСБ и сотрудники СКР нагрянули в Кызыл в конце июня во время чемпионата России по вольной борьбе. Следователи подозревали, что главарь группировки и его подчиненные вербовали "бойцов" в том числе среди участников спортивных секций. Привлекали даже подростков.
© ЦОС ФСБ РоссииОперативники ФСБ проводят задержание. Стоп-кадр видео ЦОС ФСБ России
Оперативники ФСБ проводят задержание. Стоп-кадр с видео ЦОС ФСБ России
© ЦОС ФСБ России
Оперативники ФСБ проводят задержание. Стоп-кадр видео ЦОС ФСБ России
По решению городского суда в московское СИЗО "Лефортово" отправили 35 человек, включая предполагаемого организатора 45-летнего Артыша Дажываа. В СК считают, что летом 2021-го с помощью гражданина Украины (вора в законе) Руслана Гегечкори он стал так называемым смотрящим за регионом и возглавил сообщество "Кара Шериг" (в переводе с тувинского — "Черная армия").
Название выбрали по цвету тюремной рабочей одежды. Все участники движения должны были придерживаться зоновских понятий, а также собирать деньги и отправлять в колонии. Главарь, в свою очередь, сам назначил "смотрящих" за Кызылом и другими районами республики.
"Члены группировки также действовали на территории исправительных учреждений Тувы, — добавляют в СКР. — Навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию и ненависть к правоохранительным органам, привлекая в свои ряды новых людей. Незаконно передавали в колонии наркотики для главарей и участников ячеек АУЕ*".
Тех, кто отказывался платить или пытался сопротивляться, жестоко избивали.
© ЦОС ФСБ РоссииОружие, найденное во время обысков. Стоп-кадр видео ЦОС ФСБ России
Оружие, найденное во время обысков. Стоп-кадр с видео ЦОС ФСБ России
© ЦОС ФСБ России
Оружие, найденное во время обысков. Стоп-кадр видео ЦОС ФСБ России

"Все дело в нищете"

Местные правозащитники уверены: тюремная субкультура стала массовым явлением в республике неслучайно.
"Проблема гораздо шире, — говорит общественница Чечена Теймир-оол. — Дело в том, что здесь не хватает колоний, поэтому часть заключенных отправляют в Красноярский край, Иркутскую область и другие регионы. А люди в Туве живут бедно и не имеют возможности навещать родных, оказавшихся за решеткой".
Именно поэтому, по словам Чечены, заключенные вынуждены опираться на помощь других сокамерников. Так они попадают в зависимость и уже после освобождения обязаны продолжать помогать заключенным. Например, отправлять на зону деньги и продукты. Иногда — наркотики и алкоголь.
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"И представители криминальных структур этим умело пользуются, — добавляет правозащитница. — Если человек хоть раз попал за решетку — даже ненадолго, то с большой вероятностью на всю жизнь останется кому-то там должен".

Новые эпизоды

Тем временем в процессе работы с задержанными всплыли другие эпизоды, позволившие силовикам провести еще одно массовое задержание. За решеткой на этот раз оказалось около десяти человек. В списке обвинений — восемь статей, в том числе "Вымогательство", "Создание и участие в преступном сообществе", "Истязание".
"Деятельность группировки носила организованный характер, — объясняют следователи. — Несколько ячеек установили контроль над междугородними пассажирскими перевозками, вымогая деньги и другое имущество у предпринимателей и водителей, занимающихся частным извозом".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на один из районов Кызыла. Республика Тыва
Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на один из районов Кызыла. Республика Тыва
Однако, по словам местных, несмотря на массовые задержания, преступное сообщество в республике продолжает функционировать.
"В республике до сих пор процветает вымогательство в среде частных извозчиков, которые ездят от Кызыла до Абакана, — рассказывает один из жителей. — Это очень прибыльно, ведь другого способа добраться до соседнего региона нет. Водителей также обязывают возить представителей криминала бесплатно. Мой знакомый вынужден был отказаться от бизнеса, потому что большую часть прибыли забирают бандиты".

"Занимался бизнесом"

Большинство задержанных все отрицают, утверждая, что признания из них выбили, а обвинения основаны лишь на показаниях тайных свидетелей, имена которых держат в строгом секрете.
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"Мой сын с детства занимался борьбой, — говорит Зоя Серенол, мать главного обвиняемого Артыша Дажываа. — Да, однажды за драку попал в колонию и отсидел девять лет. Вышел в 2015-м и сразу занялся бизнесом: взял в аренду землю, купил технику, стал развивать сельское хозяйство и животноводство".
По ее словам, следователи очень удивились, когда приехали к ним домой с обыском. "Видимо, ожидали увидеть хоромы, а мы живем в старой покосившейся хибаре, — поясняет Серенол. — Крупных сумм денег сроду не видели и про преступные группировки никогда ничего не слышали".
Впрочем, у следователей иное мнение — они уже направили в суд уголовные дела в отношении 16 обвиняемых. Еще 20 знакомятся с материалами, после чего также предстанут перед судом. Всего, по данным СК, к ответственности привлечены 52 человека, 46 из которых сейчас в СИЗО.
© ЦОС ФСБ РоссииОдин из задержанных участников группировки. Стоп-кадр видео ЦОС ФСБ России
Один из задержанных участников группировки. Стоп-кадр с видео ЦОС ФСБ России
© ЦОС ФСБ России
Один из задержанных участников группировки. Стоп-кадр видео ЦОС ФСБ России
Если вину докажут, участникам группировки грозят разные сроки в зависимости от вменяемых статей. Предполагаемый организатор Дажываа может отправиться в колонию на 20 лет. Вору в законе Гегечкори меру пресечения — заключение под стражу — избрали заочно и объявили его в международный розыск.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
 
ПроисшествияКызылРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Лефортово
 
 
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