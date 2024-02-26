https://ria.ru/20240226/kredity-1929550134.html
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы - РИА Новости, 26.02.2024
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы
Президент Владимир Путин подписал закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы, следует из документа на сайте официального опубликования... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:02
2024-02-26T14:02
2024-02-26T16:37
россия
владимир путин
общество
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
вячеслав володин
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Его разработали для защиты граждан от мошенничества, например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с применением социальной инженерии. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива позволит предотвратить случаи использования злоумышленниками украденных персональных данных.Так, с 1 марта 2025 года любой россиянин сможет установить в кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. При этом такая опция будет недоступна при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой.Чтобы установить или снять запрет, можно бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через "Госуслуги" или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.При этом есть обязательное условие — использование ИНН, который необходимо указать в заявлении наряду с другими сведениями. КБКИ будут проверять идентификационный номер налогоплательщика на соответствие данным, указанным в госинформсистеме ФНС. В то же время бюро могут не делать этого, если ранее проверка уже состоялась и подтвердила соответствие ИНН сведениям из системы.В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22:00) информацию о введении или снятии запрета добавят в кредитную историю в этот же день или на следующий. Сам запрет начнет действовать на следующие сутки после внесения соответствующих сведений, а его снятие произойдет на второй день после включения данных о нем в кредитную историю.Банки и МФО до заключения договора с физическим лицом должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такое ограничение действует.
https://ria.ru/20240226/kredity-1928969754.html
https://ria.ru/20240212/kreditovanie-1926914122.html
https://ria.ru/20240121/banki-1922556033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), вячеслав володин
Россия, Владимир Путин, Общество, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Вячеслав Володин
Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы
Россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы, следует из документа на сайте
официального опубликования правовых актов.
Его разработали для защиты граждан от мошенничества, например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с применением социальной инженерии. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин
, эта инициатива позволит предотвратить случаи использования злоумышленниками украденных персональных данных.
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Так, с 1 марта 2025 года любой россиянин сможет установить в кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. При этом такая опция будет недоступна при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой.
Чтобы установить или снять запрет, можно бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через "Госуслуги" или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.
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При этом есть обязательное условие — использование ИНН, который необходимо указать в заявлении наряду с другими сведениями. КБКИ будут проверять идентификационный номер налогоплательщика на соответствие данным, указанным в госинформсистеме ФНС
. В то же время бюро могут не делать этого, если ранее проверка уже состоялась и подтвердила соответствие ИНН сведениям из системы.
В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22:00) информацию о введении или снятии запрета добавят в кредитную историю в этот же день или на следующий. Сам запрет начнет действовать на следующие сутки после внесения соответствующих сведений, а его снятие произойдет на второй день после включения данных о нем в кредитную историю.
Банки и МФО до заключения договора с физическим лицом должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такое ограничение действует.
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