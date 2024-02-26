https://ria.ru/20240226/kredity-1929550134.html

Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы

Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы - РИА Новости, 26.02.2024

Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты и займы

Президент Владимир Путин подписал закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы, следует из документа на сайте официального опубликования... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:02

2024-02-26T14:02

2024-02-26T16:37

россия

владимир путин

общество

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

вячеслав володин

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Его разработали для защиты граждан от мошенничества, например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с применением социальной инженерии. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива позволит предотвратить случаи использования злоумышленниками украденных персональных данных.Так, с 1 марта 2025 года любой россиянин сможет установить в кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. При этом такая опция будет недоступна при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой.Чтобы установить или снять запрет, можно бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через "Госуслуги" или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.При этом есть обязательное условие — использование ИНН, который необходимо указать в заявлении наряду с другими сведениями. КБКИ будут проверять идентификационный номер налогоплательщика на соответствие данным, указанным в госинформсистеме ФНС. В то же время бюро могут не делать этого, если ранее проверка уже состоялась и подтвердила соответствие ИНН сведениям из системы.В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22:00) информацию о введении или снятии запрета добавят в кредитную историю в этот же день или на следующий. Сам запрет начнет действовать на следующие сутки после внесения соответствующих сведений, а его снятие произойдет на второй день после включения данных о нем в кредитную историю.Банки и МФО до заключения договора с физическим лицом должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такое ограничение действует.

https://ria.ru/20240226/kredity-1928969754.html

https://ria.ru/20240212/kreditovanie-1926914122.html

https://ria.ru/20240121/banki-1922556033.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), вячеслав володин