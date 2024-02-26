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Почти 30 млрд рублей льготных кредитов привлек МСБ из сферы IT - РИА Новости, 26.02.2024
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10:00 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/kredity-1929009548.html
Почти 30 млрд рублей льготных кредитов привлек МСБ из сферы IT
Почти 30 млрд рублей льготных кредитов привлек МСБ из сферы IT - РИА Новости, 26.02.2024
Почти 30 млрд рублей льготных кредитов привлек МСБ из сферы IT
Почти 30 миллиардов рублей льготных кредитов привлек малый и средний бизнес из сферы IT и разработки программного обеспечения по итогам 2023 года с... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:00
2024-02-26T10:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Почти 30 миллиардов рублей льготных кредитов привлек малый и средний бизнес из сферы IT и разработки программного обеспечения по итогам 2023 года с использованием гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) и программы льготного кредитования, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Как сообщил гендиректор госкорпорации Александр Исаевич, рост по сравнению с 2022 годом составил 96%."Поддержка малого и среднего бизнеса в IT-сфере и МСП - разработчиков программного обеспечения — одна из приоритетных задач, решение которой помогает повышать уровень технологического суверенитета нашей страны, решать вопрос импортозамещения. Благодаря инструментам Национальной гарантийной системы и льготным кредитам объем поддержки работающих в этих сферах российских МСП-компаний увеличивается. По итогам 2023 года общая сумма поддержки малого и среднего бизнеса достигла почти 30 миллиардов рублей", — приводит пресс-служба слова Исаевича.Он также напомнил, что в 2019 году объем льготных кредитов составлял 5,3 миллиарда рублей.Регионами-лидерами по суммарному объему полученной поддержки и ее приросту по сравнению с 2022 годом стали Москва (15,8 миллиарда рублей, прирост 112%) и Санкт-Петербург (3,3 миллиарда рублей, прирост 107%). Также в топ-5 вошли Республика Татарстан (1,6 миллиарда рублей, прирост 57%), Республика Башкортостан (0,7 миллиарда, прирост 418%) и Самарская область (0,6 миллиарда рублей, прирост 129%).В НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, москва, санкт-петербург, александр исаевич, владимир путин, андрей белоусов, корпорация мсп, мсп банк
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Москва, Санкт-Петербург, Александр Исаевич, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Корпорация МСП, МСП Банк

Почти 30 млрд рублей льготных кредитов привлек МСБ из сферы IT

© iStock.com / kasto80Разработчики программного обеспечения за работой
Разработчики программного обеспечения за работой - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© iStock.com / kasto80
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Почти 30 миллиардов рублей льготных кредитов привлек малый и средний бизнес из сферы IT и разработки программного обеспечения по итогам 2023 года с использованием гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) и программы льготного кредитования, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Как сообщил гендиректор госкорпорации Александр Исаевич, рост по сравнению с 2022 годом составил 96%.
"Поддержка малого и среднего бизнеса в IT-сфере и МСП - разработчиков программного обеспечения — одна из приоритетных задач, решение которой помогает повышать уровень технологического суверенитета нашей страны, решать вопрос импортозамещения. Благодаря инструментам Национальной гарантийной системы и льготным кредитам объем поддержки работающих в этих сферах российских МСП-компаний увеличивается. По итогам 2023 года общая сумма поддержки малого и среднего бизнеса достигла почти 30 миллиардов рублей", — приводит пресс-служба слова Исаевича.
Он также напомнил, что в 2019 году объем льготных кредитов составлял 5,3 миллиарда рублей.
Регионами-лидерами по суммарному объему полученной поддержки и ее приросту по сравнению с 2022 годом стали Москва (15,8 миллиарда рублей, прирост 112%) и Санкт-Петербург (3,3 миллиарда рублей, прирост 107%). Также в топ-5 вошли Республика Татарстан (1,6 миллиарда рублей, прирост 57%), Республика Башкортостан (0,7 миллиарда, прирост 418%) и Самарская область (0,6 миллиарда рублей, прирост 129%).
В НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРоссияМоскваСанкт-ПетербургАлександр ИсаевичВладимир ПутинАндрей БелоусовКорпорация МСПМСП Банк
 
 
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