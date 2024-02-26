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"Выгодные акции". Как россиян заманивают в долговую яму - РИА Новости, 26.02.2024
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08:00 26.02.2024 (обновлено: 08:12 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/kredity-1928969754.html
"Выгодные акции". Как россиян заманивают в долговую яму
"Выгодные акции". Как россиян заманивают в долговую яму - РИА Новости, 26.02.2024
"Выгодные акции". Как россиян заманивают в долговую яму
Несмотря на предупреждение властей, банки продолжают хитрить с кредитами. Не помогают даже штрафы. Из-за скрытых комиссий и обязательных платежей займы... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:00
2024-02-26T08:12
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
банки
кредиты
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на предупреждение властей, банки продолжают хитрить с кредитами. Не помогают даже штрафы. Из-за скрытых комиссий и обязательных платежей займы оказываются гораздо дороже процентной ставки. Как не попасться на уловки — в материале РИА Новости.Буква законаС 21 января финансовые организации обязали указывать полную стоимость кредита (ПСК) рядом с процентной ставкой, однако, не желая отпугивать клиентов, банки сообщают об этом где-то в стороне или на отдельных вкладках. Требование касается в том числе калькуляторов, всплывающих окон и баннеров. Тем не менее на сайтах кредитные калькуляторы по-прежнему показывают только ставку. Некоторые убрали ее вовсе, оставив только предполагаемый месячный платеж.Ориентироваться на этот параметр не стоит. Банк берет деньги не только за предоставление заемных средств (ставка по кредиту), но и за дополнительные услуги — выпуск и обслуживание карты, обязательные и добровольные страховки, от которых зависит одобрение сделки. "Помимо основной суммы долга, полная стоимость включает в себя все расходы, которые понесет заемщик при обслуживании кредита", — поясняет аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова.Штрафы не пугают нарушителей. Сейчас банки рискуют лишиться 800 тысяч рублей, но, по мнению соруководителя практики защиты прав инвесторов компании "Интерцессия" Анастасии Чумак, "для многих участников рынка это посильная плата". К тому же люди редко жалуются. "В настоящее время Банк России не ведет отдельный учет по этой тематике, поскольку массового поступления таких жалоб не наблюдается", — сообщает Центробанк. И все же верхнюю планку собираются поднять до 1,6 миллиона рублей. ЦБ, Минфин, Минэк и ФАС поддержали законопроект. Регулятор рекомендует распространить это и на микрофинансовые организации.Подводные камниПока же потребителям приходится платить больше, чем рассчитывали. "Реальная ставка на 1,5-3% выше заявленной", — полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко считает это минимумом, а Чумак допускает и 20-30%. По данным портала Банки.ру, средняя ПСК — 40,8%."Сложно назвать точные цифры. Тут многое зависит от оценки надежности (скоринга) заемщика и принятых решений — согласится ли, например, клиент на единовременный платеж за снижение ставки. Кроме того, банки не обязаны раскрывать, что именно зашито в указываемые ими диапазоны ПСК, а отсутствие максимальной ПСК до конца первого квартала 2024-го сохраняет возможность ее повышения", — отмечает Солдатенкова. Согласно опубликованным тарифам, в некоторых случаях ПСК превышает процентную ставку вдвое.Проценко уверяет, что публикация ПСК не отпугнет клиентов — россияне нечасто отказываются от невыгодных кредитов. Другой банк, где фактическая ставка по кредиту ниже, может не одобрить сделку. То есть выбор невелик, особенно для уже закредитованных.Чаще всего берут нецелевые займы наличными, на рефинансирование и покупку автомобилей. "Занимают на крупную бытовую технику, смартфоны, ноутбуки, радиоэлектронику, отдых, особенно за границей, образование и лечение", — перечисляет Проценко.А невозвратов все больше. И эта тревожная тенденция сохраняется уже несколько лет, уточняет Антонов. Ситуацию усугубляет повышение ключевой ставки. В зону риска по исполнению долговых обязательств попадут более десяти миллионов человек, полагает эксперт. Так что достоверная информация о полной стоимости займа, чтобы каждый мог рассчитать свои силы, очень важна.Обманутые вкладчикиНеожиданности случаются и с депозитными ставками. Заманчивые предложения часто нацелены только на привлечение новых клиентов и сопровождаются массой ограничений."После очередного повышения ключевой ставки в приложениях банков посыпались push-уведомления о новых выгодных условиях. При внимательном изучении выяснилось, что не так все просто. Например, обещали 16%, но при размещении денег на счету от года, без пополнений и досрочного снятия", — рассказывает РИА Новости Виктор из Москвы.Он выбрал вклад от трех месяцев под 14,5% с возможностью пополнения. Позже оказалось, что такой тариф действовал лишь два месяца, а с третьего ставка упала до семи. "Десять процентов можно было получить, тратя в месяц больше определенной суммы с карты. Вышло меньше — банк авансом снял с меня комиссию 199 рублей за обслуживание. Ни в приложении, ни в высланных на почту документах этого, конечно, не было. Счет я закрыл", — говорит Виктор.Другая уловка — запрет на пополнение одного вклада, как правило, более привлекательного, переводом средств внутри того же банка. То есть клиент, желая поменять условия, должен снять наличные и вновь их внести или перевести деньги из другого банка. Не везде это четко прописывают. Аналитики подчеркивают: финансовые организации, дорожащие деловой репутацией, подобного не допускают. Остальным же требуются контроль и система штрафов, чтобы стать более "откровенными" и прозрачными для клиентов.
https://ria.ru/20240226/bankrotstvo-1600141843.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), банки, кредиты
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки, Кредиты
"Выгодные акции". Как россиян заманивают в долговую яму

Аналитики: средняя стоимость кредита в России превышает 40%

© iStock.com / miodrag ignjatovicМужчина разговаривает с консультантом в банке
Мужчина разговаривает с консультантом в банке - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© iStock.com / miodrag ignjatovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на предупреждение властей, банки продолжают хитрить с кредитами. Не помогают даже штрафы. Из-за скрытых комиссий и обязательных платежей займы оказываются гораздо дороже процентной ставки. Как не попасться на уловки — в материале РИА Новости.

Буква закона

С 21 января финансовые организации обязали указывать полную стоимость кредита (ПСК) рядом с процентной ставкой, однако, не желая отпугивать клиентов, банки сообщают об этом где-то в стороне или на отдельных вкладках. Требование касается в том числе калькуляторов, всплывающих окон и баннеров. Тем не менее на сайтах кредитные калькуляторы по-прежнему показывают только ставку. Некоторые убрали ее вовсе, оставив только предполагаемый месячный платеж.
© iStock.com / scyther5Подписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© iStock.com / scyther5
Подписание документов
Ориентироваться на этот параметр не стоит. Банк берет деньги не только за предоставление заемных средств (ставка по кредиту), но и за дополнительные услуги — выпуск и обслуживание карты, обязательные и добровольные страховки, от которых зависит одобрение сделки. "Помимо основной суммы долга, полная стоимость включает в себя все расходы, которые понесет заемщик при обслуживании кредита", — поясняет аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова.
Штрафы не пугают нарушителей. Сейчас банки рискуют лишиться 800 тысяч рублей, но, по мнению соруководителя практики защиты прав инвесторов компании "Интерцессия" Анастасии Чумак, "для многих участников рынка это посильная плата". К тому же люди редко жалуются. "В настоящее время Банк России не ведет отдельный учет по этой тематике, поскольку массового поступления таких жалоб не наблюдается", — сообщает Центробанк. И все же верхнюю планку собираются поднять до 1,6 миллиона рублей. ЦБ, Минфин, Минэк и ФАС поддержали законопроект. Регулятор рекомендует распространить это и на микрофинансовые организации.
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Подводные камни

Пока же потребителям приходится платить больше, чем рассчитывали. "Реальная ставка на 1,5-3% выше заявленной", — полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко считает это минимумом, а Чумак допускает и 20-30%. По данным портала Банки.ру, средняя ПСК — 40,8%.
"Сложно назвать точные цифры. Тут многое зависит от оценки надежности (скоринга) заемщика и принятых решений — согласится ли, например, клиент на единовременный платеж за снижение ставки. Кроме того, банки не обязаны раскрывать, что именно зашито в указываемые ими диапазоны ПСК, а отсутствие максимальной ПСК до конца первого квартала 2024-го сохраняет возможность ее повышения", — отмечает Солдатенкова. Согласно опубликованным тарифам, в некоторых случаях ПСК превышает процентную ставку вдвое.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетительница в банке
Посетительница в банке - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проценко уверяет, что публикация ПСК не отпугнет клиентов — россияне нечасто отказываются от невыгодных кредитов. Другой банк, где фактическая ставка по кредиту ниже, может не одобрить сделку. То есть выбор невелик, особенно для уже закредитованных.
Чаще всего берут нецелевые займы наличными, на рефинансирование и покупку автомобилей. "Занимают на крупную бытовую технику, смартфоны, ноутбуки, радиоэлектронику, отдых, особенно за границей, образование и лечение", — перечисляет Проценко.
А невозвратов все больше. И эта тревожная тенденция сохраняется уже несколько лет, уточняет Антонов. Ситуацию усугубляет повышение ключевой ставки. В зону риска по исполнению долговых обязательств попадут более десяти миллионов человек, полагает эксперт. Так что достоверная информация о полной стоимости займа, чтобы каждый мог рассчитать свои силы, очень важна.
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Обманутые вкладчики

Неожиданности случаются и с депозитными ставками. Заманчивые предложения часто нацелены только на привлечение новых клиентов и сопровождаются массой ограничений.
"После очередного повышения ключевой ставки в приложениях банков посыпались push-уведомления о новых выгодных условиях. При внимательном изучении выяснилось, что не так все просто. Например, обещали 16%, но при размещении денег на счету от года, без пополнений и досрочного снятия", — рассказывает РИА Новости Виктор из Москвы.
© Depositphotos.com / Andrey PopovПодсчет денег
Подсчет денег - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Подсчет денег
Он выбрал вклад от трех месяцев под 14,5% с возможностью пополнения. Позже оказалось, что такой тариф действовал лишь два месяца, а с третьего ставка упала до семи. "Десять процентов можно было получить, тратя в месяц больше определенной суммы с карты. Вышло меньше — банк авансом снял с меня комиссию 199 рублей за обслуживание. Ни в приложении, ни в высланных на почту документах этого, конечно, не было. Счет я закрыл", — говорит Виктор.
Другая уловка — запрет на пополнение одного вклада, как правило, более привлекательного, переводом средств внутри того же банка. То есть клиент, желая поменять условия, должен снять наличные и вновь их внести или перевести деньги из другого банка. Не везде это четко прописывают. Аналитики подчеркивают: финансовые организации, дорожащие деловой репутацией, подобного не допускают. Остальным же требуются контроль и система штрафов, чтобы стать более "откровенными" и прозрачными для клиентов.
 
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