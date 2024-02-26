https://ria.ru/20240226/konflikt-1929665877.html
Украинские войска выпустили по ДНР более 178 тысяч боеприпасов с начала СВО
Украинские войска выпустили по ДНР более 178 тысяч боеприпасов с начала СВО - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские войска выпустили по ДНР более 178 тысяч боеприпасов с начала СВО
Украинские войска за два года выпустили более 178 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:18
2024-02-26T23:18
2024-02-26T23:18
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сцкк
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска за два года выпустили более 178 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 739 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 33 719 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 33 217 Всего противником выпущено 178 417 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 26 февраля 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4838 мирных жителя, в том числе 143 ребенка, представительство также зафиксировало 148 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 5962, среди них 388 детей. По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2169 транспортных средства, 3489 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 207 медицинских учреждений, 706 учебных заведений, 1441 объект социального обеспечения, 116 объектов критической инфраструктуры, а также 1019 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 13 828 фактов повреждения жилых домов.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по ДНР более 178 тысяч боеприпасов с начала СВО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по региону 178 тысяч боеприпасов за 2 года
ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости.
Украинские войска за два года выпустили более 178 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство
республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 739 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 33 719 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 33 217 Всего противником выпущено 178 417 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 26 февраля 2024 года.
Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4838 мирных жителя, в том числе 143 ребенка, представительство также зафиксировало 148 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое из них в результате ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 5962, среди них 388 детей.
По информации представительства, в ДНР за этот же период повреждено 2169 транспортных средства, 3489 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 207 медицинских учреждений, 706 учебных заведений, 1441 объект социального обеспечения, 116 объектов критической инфраструктуры, а также 1019 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 13 828 фактов повреждения жилых домов.
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