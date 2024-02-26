Гаврилов напомнил НАТО о риске конфликта при отправке военных на Украину
Гаврилов напомнил НАТО о риске столкновения в случае отправки военных на Украину
© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые. Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", - сказал Гаврилов.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
"Мы неоднократно предупреждали страны Североатлантического альянса, которые используют Украину в качестве "тарана" против нашей страны, об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.