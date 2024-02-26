Рейтинг@Mail.ru
Гаврилов напомнил НАТО о риске конфликта при отправке военных на Украину - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/konflikt-1929664397.html
Гаврилов напомнил НАТО о риске конфликта при отправке военных на Украину
Гаврилов напомнил НАТО о риске конфликта при отправке военных на Украину - РИА Новости, 26.02.2024
Гаврилов напомнил НАТО о риске конфликта при отправке военных на Украину
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:04
2024-02-26T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вена
константин гаврилов
роберт фицо
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_091e049d71ab17ae9435b2bfb98c86a0.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые. Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", - сказал Гаврилов.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину."Мы неоднократно предупреждали страны Североатлантического альянса, которые используют Украину в качестве "тарана" против нашей страны, об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Гаврилов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
украина
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29624eade5f035f8a990e7d3398a642e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вена, константин гаврилов, роберт фицо, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вена, Константин Гаврилов, Роберт Фицо, НАТО, Евросоюз
Гаврилов напомнил НАТО о риске конфликта при отправке военных на Украину

Гаврилов напомнил НАТО о риске столкновения в случае отправки военных на Украину

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые. Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", - сказал Гаврилов.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
"Мы неоднократно предупреждали страны Североатлантического альянса, которые используют Украину в качестве "тарана" против нашей страны, об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
24 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенаКонстантин ГавриловРоберт ФицоНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала