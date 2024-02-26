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Хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2024
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14:30 26.02.2024
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Хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР, пишут СМИ
Хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2024
Хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР, пишут СМИ
Северная Корея является мировой ядерной державой, которой не придется противостоять "хилой Украине", говорится в статье международного обозревателя Ро Чжу Хёна, РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:30
2024-02-26T14:30
в мире
сша
иран
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Северная Корея является мировой ядерной державой, которой не придется противостоять "хилой Украине", говорится в статье международного обозревателя Ро Чжу Хёна, комментирующего слова украинского депутата о готовности украинцев "стоять с США плечом к плечу или в окопах в Северной Корее". &quot;Должен дать совет: как бы ни менялся мир, нам как мировой ядерной державе не придется разбираться с хилой Украиной, поэтому киевским властям нужно не слепо верить в США, бездумно приплетая нас к разговору, а вести себя сдержанно и осмотрительно&quot;, - говорится в статье, которую приводит северокорейское агентство ЦТАК.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР - "без разницы", с кем, лишь бы на стороне США. В своей статье Ро Чжу Хён назвал заявление украинского депутата "апогеем смехотворности", которое наверняка удивило даже его "хозяев". По его словам, "клика Зеленского" своим поведением демонстрирует невежественность и проявляет "излишнюю горячность, виляя хвостом, как щенок, стремящийся угодить предпочтениям хозяина". "Похоже, клика Зеленского решила для поддержания остатка своей политической жизни стать пушечным мясом США даже в чужих странах", - указал северокорейский обозреватель. Он также выразил убеждение, что очередные антироссийские санкции США не смогут сломить "самостоятельную линию правительства России и решительную волю российской армии и народа к антиимпериалистическому сопротивлению".
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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в мире, сша, иран, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, США, Иран, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР, пишут СМИ

ЦТАК: хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР

© Фото : KcnaНовый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР
Новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Kcna
Новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Северная Корея является мировой ядерной державой, которой не придется противостоять "хилой Украине", говорится в статье международного обозревателя Ро Чжу Хёна, комментирующего слова украинского депутата о готовности украинцев "стоять с США плечом к плечу или в окопах в Северной Корее".
«

"Должен дать совет: как бы ни менялся мир, нам как мировой ядерной державе не придется разбираться с хилой Украиной, поэтому киевским властям нужно не слепо верить в США, бездумно приплетая нас к разговору, а вести себя сдержанно и осмотрительно", - говорится в статье, которую приводит северокорейское агентство ЦТАК.

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Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР - "без разницы", с кем, лишь бы на стороне США.
В своей статье Ро Чжу Хён назвал заявление украинского депутата "апогеем смехотворности", которое наверняка удивило даже его "хозяев". По его словам, "клика Зеленского" своим поведением демонстрирует невежественность и проявляет "излишнюю горячность, виляя хвостом, как щенок, стремящийся угодить предпочтениям хозяина".
"Похоже, клика Зеленского решила для поддержания остатка своей политической жизни стать пушечным мясом США даже в чужих странах", - указал северокорейский обозреватель.
Он также выразил убеждение, что очередные антироссийские санкции США не смогут сломить "самостоятельную линию правительства России и решительную волю российской армии и народа к антиимпериалистическому сопротивлению".
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