Хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР, пишут СМИ
ЦТАК: хилая Украина стремится угодить США нападками на КНДР
Новый управляемый реактивный артиллерийский снаряд в КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Северная Корея является мировой ядерной державой, которой не придется противостоять "хилой Украине", говорится в статье международного обозревателя Ро Чжу Хёна, комментирующего слова украинского депутата о готовности украинцев "стоять с США плечом к плечу или в окопах в Северной Корее".
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"Должен дать совет: как бы ни менялся мир, нам как мировой ядерной державе не придется разбираться с хилой Украиной, поэтому киевским властям нужно не слепо верить в США, бездумно приплетая нас к разговору, а вести себя сдержанно и осмотрительно", - говорится в статье, которую приводит северокорейское агентство ЦТАК.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР - "без разницы", с кем, лишь бы на стороне США.
В своей статье Ро Чжу Хён назвал заявление украинского депутата "апогеем смехотворности", которое наверняка удивило даже его "хозяев". По его словам, "клика Зеленского" своим поведением демонстрирует невежественность и проявляет "излишнюю горячность, виляя хвостом, как щенок, стремящийся угодить предпочтениям хозяина".
"Похоже, клика Зеленского решила для поддержания остатка своей политической жизни стать пушечным мясом США даже в чужих странах", - указал северокорейский обозреватель.
Он также выразил убеждение, что очередные антироссийские санкции США не смогут сломить "самостоятельную линию правительства России и решительную волю российской армии и народа к антиимпериалистическому сопротивлению".