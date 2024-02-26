https://ria.ru/20240226/klub-1929617653.html

В Курске закроют незаконный ночной клуб

В Курске закроют незаконный ночной клуб - РИА Новости, 26.02.2024

В Курске закроют незаконный ночной клуб

Ночной клуб "Убежище 13" в Курске, который незаконно работает в противорадиационном укрытии, будет закрыт после соответствующего решения суда, заявили РИА... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:11

2024-02-26T18:11

2024-02-26T18:11

происшествия

воронеж

курская область

курск

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ВОРОНЕЖ, 26 фев - РИА Новости. Ночной клуб "Убежище 13" в Курске, который незаконно работает в противорадиационном укрытии, будет закрыт после соответствующего решения суда, заявили РИА Новости в региональной прокуратуре. По данным Telegram-канала Shot, в "Убежище 13" в очередной раз прошла вечеринка с "полуголым дресс-кодом". После того, как кадры обнаженных парней и девушек с глубоким декольте распространились в соцсетях, организаторы убрали из публичного доступа информацию о дресс-коде и анонсировали "скромную лекцию по развитию сельских территорий". По данным прокуратуры, ночной клуб "Убежище 13" незаконно располагается в противорадиационном убежище в Курске. Суд принял решение, что это помещение будет передано в собственность государства. "В настоящее время решение суда в законную силу не вступило, поскольку обжаловано ответчиком. Жалоба будет рассмотрена 19-м арбитражным апелляционным судом в городе Воронеж. Судебное заседание назначено на 13 марта. Если решение Арбитражного суда Курской области останется без изменений, оно вступит в законную силу", — говорится в сообщении. В прокуратуре рассказали, что после вступления в законную силу решения суда будет запрошен исполнительный лист и его направят в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда. Однако, по закону, ответчик вправе обжаловать судебное решение.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, воронеж, курская область, курск