https://ria.ru/20240226/kitay-1929476377.html
Китай отреагировал на доклад США о нарушении КНР правил ВТО
Китай отреагировал на доклад США о нарушении КНР правил ВТО - РИА Новости, 26.02.2024
Китай отреагировал на доклад США о нарушении КНР правил ВТО
Министерство коммерции Китая выразило протест в связи с публикацией управлением торгового представителя США доклада, в котором "отрицаются достижения Китая в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:49
2024-02-26T09:49
2024-02-26T09:54
экономика
китай
сша
всемирная торговая организация (вто)
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ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Министерство коммерции Китая выразило протест в связи с публикацией управлением торгового представителя США доклада, в котором "отрицаются достижения Китая в выполнении своих обязательств во Всемирной торговой организации (ВТО)", говорится в заявлении на сайте китайского ведомства. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Минкоммерции КНР, ранее управление торгового представителя США выпустило доклад о соблюдении Китаем требований ВТО за 2023 год, в котором "отрицаются достижения Китая в выполнении своих обязательств в ВТО". "Китайская сторона обратила внимание на неправдивые обвинения, содержащиеся в докладе… Китайская сторона решительно выступает против", — говорится в заявлении. Минкоммерции КНР подчеркнуло, что с момента вступления в ВТО Китай всегда твердо поддерживал многостороннюю торговую систему, практиковал подлинную многосторонность, добросовестно выполнял свои обязательства перед организацией. "США игнорируют колоссальные достижения Китая в выполнении своих обязательств перед ВТО, искажают выдающиеся результаты КНР в построении социалистической рыночной экономики, политики реформ и открытости, отрицают важный вклад Китая в многостороннюю торговую систему и мировое экономическое развитие…" - отмечается в тексте. ВТО была создана 1 января 1995 года. Основной целью ее работы является стимулирование более открытой глобальной торговли. Членами ВТО являются более 150 стран. Китай вступил в ВТО в 2001 году.
https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html
https://ria.ru/20240211/kitaytsy-1926604670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, сша, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Китай, США, Всемирная торговая организация (ВТО)
Китай отреагировал на доклад США о нарушении КНР правил ВТО
Власти КНР выразили протест после доклада США о нарушении Китаем правил ВТО
ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости.
Министерство коммерции Китая выразило протест в связи с публикацией управлением торгового представителя США доклада, в котором "отрицаются достижения Китая в выполнении своих обязательств во Всемирной торговой организации (ВТО)", говорится в заявлении на сайте
китайского ведомства.
Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Минкоммерции КНР, ранее управление торгового представителя США выпустило доклад о соблюдении Китаем требований ВТО за 2023 год, в котором "отрицаются достижения Китая в выполнении своих обязательств в ВТО".
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"Китайская сторона обратила внимание на неправдивые обвинения, содержащиеся в докладе… Китайская сторона решительно выступает против", — говорится в заявлении.
Минкоммерции КНР подчеркнуло, что с момента вступления в ВТО Китай всегда твердо поддерживал многостороннюю торговую систему, практиковал подлинную многосторонность, добросовестно выполнял свои обязательства перед организацией.
"США игнорируют колоссальные достижения Китая в выполнении своих обязательств перед ВТО, искажают выдающиеся результаты КНР в построении социалистической рыночной экономики, политики реформ и открытости, отрицают важный вклад Китая в многостороннюю торговую систему и мировое экономическое развитие…" - отмечается в тексте.
ВТО была создана 1 января 1995 года. Основной целью ее работы является стимулирование более открытой глобальной торговли. Членами ВТО являются более 150 стран. Китай вступил в ВТО в 2001 году.
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