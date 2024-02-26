https://ria.ru/20240226/kitay-1929476377.html

Китай отреагировал на доклад США о нарушении КНР правил ВТО

Китай отреагировал на доклад США о нарушении КНР правил ВТО - РИА Новости, 26.02.2024

Китай отреагировал на доклад США о нарушении КНР правил ВТО

Министерство коммерции Китая выразило протест в связи с публикацией управлением торгового представителя США доклада, в котором "отрицаются достижения Китая в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:49

2024-02-26T09:49

2024-02-26T09:54

экономика

китай

сша

всемирная торговая организация (вто)

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ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Министерство коммерции Китая выразило протест в связи с публикацией управлением торгового представителя США доклада, в котором "отрицаются достижения Китая в выполнении своих обязательств во Всемирной торговой организации (ВТО)", говорится в заявлении на сайте китайского ведомства. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Минкоммерции КНР, ранее управление торгового представителя США выпустило доклад о соблюдении Китаем требований ВТО за 2023 год, в котором "отрицаются достижения Китая в выполнении своих обязательств в ВТО". "Китайская сторона обратила внимание на неправдивые обвинения, содержащиеся в докладе… Китайская сторона решительно выступает против", — говорится в заявлении. Минкоммерции КНР подчеркнуло, что с момента вступления в ВТО Китай всегда твердо поддерживал многостороннюю торговую систему, практиковал подлинную многосторонность, добросовестно выполнял свои обязательства перед организацией. "США игнорируют колоссальные достижения Китая в выполнении своих обязательств перед ВТО, искажают выдающиеся результаты КНР в построении социалистической рыночной экономики, политики реформ и открытости, отрицают важный вклад Китая в многостороннюю торговую систему и мировое экономическое развитие…" - отмечается в тексте. ВТО была создана 1 января 1995 года. Основной целью ее работы является стимулирование более открытой глобальной торговли. Членами ВТО являются более 150 стран. Китай вступил в ВТО в 2001 году.

https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

https://ria.ru/20240211/kitaytsy-1926604670.html

китай

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, всемирная торговая организация (вто)