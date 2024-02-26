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В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР - РИА Новости, 26.02.2024
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11:01 26.02.2024 (обновлено: 14:00 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/kiev-1929492870.html
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР - РИА Новости, 26.02.2024
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР
Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:01
2024-02-26T14:00
в мире
китай
украина
алексей гончаренко
мао нин
сша
верховная рада украины
владимир путин
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ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.Так она прокомментировала слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о том, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР — все равно с кем, лишь бы на стороне США. &quot;Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность&quot;, — сказала Мао Нин.Дипломат подчеркнула, что Китай как ответственная крупная держава продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, а Запад использует Украину и как таран, и как полигон.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, китай, украина, алексей гончаренко, мао нин, сша, верховная рада украины, владимир путин
В мире, Китай, Украина, Алексей Гончаренко, Мао Нин, США, Верховная Рада Украины, Владимир Путин
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР

МИД КНР ответил Гончаренко: блоковая конфронтация не обеспечит безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутат Алексей Гончаренко
Депутат Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутат Алексей Гончаренко
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
Так она прокомментировала слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о том, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР — все равно с кем, лишь бы на стороне США.
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«

"Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность", — сказала Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что Китай как ответственная крупная держава продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.
Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, а Запад использует Украину и как таран, и как полигон.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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