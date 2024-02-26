https://ria.ru/20240226/kiev-1929492870.html
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР - РИА Новости, 26.02.2024
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР
Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:01
2024-02-26T11:01
2024-02-26T14:00
в мире
китай
украина
алексей гончаренко
мао нин
сша
верховная рада украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_0:131:1983:1246_1920x0_80_0_0_eb3969d134c2d8b08bb7f779638a493a.jpg
ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.Так она прокомментировала слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о том, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР — все равно с кем, лишь бы на стороне США. "Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность", — сказала Мао Нин.Дипломат подчеркнула, что Китай как ответственная крупная держава продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, а Запад использует Украину и как таран, и как полигон.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
китай
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446070_75:0:1908:1375_1920x0_80_0_0_609ba0c4b721eecb9c5024599ccecec7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, алексей гончаренко, мао нин, сша, верховная рада украины, владимир путин
В мире, Китай, Украина, Алексей Гончаренко, Мао Нин, США, Верховная Рада Украины, Владимир Путин
В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР
МИД КНР ответил Гончаренко: блоковая конфронтация не обеспечит безопасности
ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.
Так она прокомментировала слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о том, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР — все равно с кем, лишь бы на стороне США.
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю
«
"Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность", — сказала Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что Китай как ответственная крупная держава продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.
Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, а Запад использует Украину и как таран, и как полигон.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве