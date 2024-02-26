https://ria.ru/20240226/kiev-1929492870.html

В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР

В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР - РИА Новости, 26.02.2024

В Китае отреагировали на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с КНР

Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:01

2024-02-26T11:01

2024-02-26T14:00

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верховная рада украины

владимир путин

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ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин.Так она прокомментировала слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* о том, что украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР — все равно с кем, лишь бы на стороне США. "Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность", — сказала Мао Нин.Дипломат подчеркнула, что Китай как ответственная крупная держава продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, а Запад использует Украину и как таран, и как полигон.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

китай

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в мире, китай, украина, алексей гончаренко, мао нин, сша, верховная рада украины, владимир путин