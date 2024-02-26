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Хуситы повторно обстреляли американский танкер - РИА Новости, 26.02.2024
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06:57 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/khusity-1929457997.html
Хуситы повторно обстреляли американский танкер
Хуситы повторно обстреляли американский танкер - РИА Новости, 26.02.2024
Хуситы повторно обстреляли американский танкер
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустили противокорабельную ракету по танкеру под флагом США, но в цель не попали, сообщило в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T06:57
2024-02-26T06:57
в мире
сша
йемен
аденский залив
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустили противокорабельную ракету по танкеру под флагом США, но в цель не попали, сообщило в понедельник Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM). Обстрел произошел в субботу вечером по местному времени - спустя несколько часов после того, как хуситы атаковали в Аденском заливе то же судно Torm Thor ракетой, которая была перехвачена американским эсминцем USS Mason. "Двадцать четвертого февраля в 23.45 по времени Саны (совпадает с московским) поддерживаемые Ираном хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету, целясь, вероятно, в торговое судно Torm Thor – танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов под флагом США… Ракета упала в воду, не причинив ущерба", - сказано в сводке CENTCOM. Тем же вечером американские военные сбили над южной частью Красного моря два ударных беспилотника, третий упал в воду из-за технической неисправности.
https://ria.ru/20240225/ssha-1929327220.html
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в мире, сша, йемен, аденский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Аденский залив, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы повторно обстреляли американский танкер

Пентагон: хуситы повторно обстреляли американский танкер, но не попали

© -Йеменская береговая охрана от группировки хуситов
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов
© -
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустили противокорабельную ракету по танкеру под флагом США, но в цель не попали, сообщило в понедельник Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).
Обстрел произошел в субботу вечером по местному времени - спустя несколько часов после того, как хуситы атаковали в Аденском заливе то же судно Torm Thor ракетой, которая была перехвачена американским эсминцем USS Mason.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
США и союзники нанесли удары по подземным позициям хуситов
25 февраля, 00:52
"Двадцать четвертого февраля в 23.45 по времени Саны (совпадает с московским) поддерживаемые Ираном хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету, целясь, вероятно, в торговое судно Torm Thor – танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов под флагом США… Ракета упала в воду, не причинив ущерба", - сказано в сводке CENTCOM.
Тем же вечером американские военные сбили над южной частью Красного моря два ударных беспилотника, третий упал в воду из-за технической неисправности.
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов
23 февраля, 01:52
 
В миреСШАЙеменАденский заливАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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