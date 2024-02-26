https://ria.ru/20240226/kherson-1929660727.html
Украинские власти сообщили о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские власти сообщили о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:23
2024-02-26T22:23
2024-02-26T22:23
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "В Херсоне звучат мощные взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале, не уточнив при этом никаких подробностей. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мрочко: в Херсоне прогремели мощные взрывы