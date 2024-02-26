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Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.02.2024 (обновлено: 13:15 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции
Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции - РИА Новости, 26.02.2024
Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции
Как неизлечимый импотент-маньяк ищет себе по весне любую жертву, чтобы совершить насилие, но неизменно получает в торец и по роже, так и общеевропейцы,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:00
2024-02-26T13:15
специальная военная операция на украине
аналитика
нато
евросоюз
киев
вашингтон (штат)
россия
вооруженные силы украины
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Как неизлечимый импотент-маньяк ищет себе по весне любую жертву, чтобы совершить насилие, но неизменно получает в торец и по роже, так и общеевропейцы, прикинувшись коллективной ветошью и притаившись в кустах, ждут, когда мимо них пройдет роскошная и статная Россия. Сексуально-политические маньяки вроде генсека НАТО Столтенберга, заявившего, что "Украина имеет право обстреливать объекты за пределами своей территории", просвистели в эти дни, просвистели громко, чтобы на них обратили внимание, заявив, что "не дадут России победить на поле боя". Запевала у них — Макрон, который только что не спасался бегством от собственных избирателей, решивших уже разобраться с президентом по-мужски. Бегство случилось во время сельскохозяйственной выставки, где принято рассуждать о том, взопрели ли озимые и каковы виды на урожай яровых.Столтенберг для Макрона — фельдъегерь, который привозит распоряжения из Вашингтона. Поскольку ЕС решил два года назад встать под ружье в войне, затеянной американцами против нас, то приказы начальства во время боевых действий не обсуждаются. С одной стороны.С другой — едва не побитый крепкими аграриями Макрон (он их боится настолько, что даже отказался участвовать в прямых дебатах), чтобы оказать услугу вашингтонскому сюзерену, сегодня собирает десяток таких же вояк, чтобы, так сказать, начертить новую дорожную карту. С учетом новой диспозиции, в которой русская инициатива на линии боевого столкновения уже не предмет дискуссии, а бесспорная реальность, которую никто не подвергает сомнению.Косвенное подтверждение — как раз слова Столтенберга, которые, разумеется, произнесены не просто так. Эта фраза продиктована из Вашингтона и согласована с Киевом. А вот что касается столиц стран — членов Североатлантического альянса, то там, скорее всего, узнали о поднятии градуса напряженности в геополитическом европейском кризисе "из газет".Показательно, что генсек НАТО разрешил Киеву обстреливать российские территории после того, как шесть государств (Италия, Франция, ФРГ, Канада, Британия и Дания) подписали с Киевом двусторонние соглашения о "гарантиях безопасности Украины". Что там написано де-юре — это одна история. Но совсем другая история может получиться де-факто.В документах много говорится о "военной помощи", фигурируют и цифры. Но подписывались они не только ради денег. А для получения новых партий ракет и танков. Которые, как все успели понять и убедиться, ничего не решили на ЛБС, не переломили ситуацию в пользу ВСУ и не помогли Киеву перехватить инициативу. Теперь у Запада осталось не так много карт на руках.Поэтому наши противники хотят, поднимая градус кризиса и науськивая Киев на обстрелы нашей территории уже официально, спровоцировать Москву на ответ. И на новый виток эскалации. Если сегодня натовские военные присутствуют в зоне СВО полу- или четвертьофициально, то следующим этапом может стать отправление того самого "экспедиционного корпуса", о котором говорили в начале февраля. И это — иная конфигурация схватки, которая была нам навязана.Тогда сегодняшнее собиралово в Париже логично вписывается в тактику, наспех переписанную в Вашингтоне. Там совсем ведь не хотят окончания прокси-войны, потому что это все и далеко, и приносит деньги, да и не политики его начали, а глобалистские олигархические группы. Пока они не выжмут все запланированные бенефиции, они не сменят субподрядчика под названием Украина и не перестанут нам угрожать тем или иным способом.Общеевропейскому блоку при подобных вводных досталась очень незавидная роль. Как только из Украины будут выжаты все соки, включая мобилизационные, подойдет очередь европейцев. В том числе и вставать под ружье, да, и отправляться в составе "экспедиционного корпуса" в степи Донбасса. Чтобы там убивать русских ради интересов США или быть убитыми ради интересов глобалистского олигархата.Другого варианта у общеевропейцев сегодня просто не существует, как нет и не может быть иного исхода для европейского блицкрига против нас, кроме как безоговорочного фиаско.За которым, несомненно, последует тот мир, в котором будут учтены все наши предложения и озабоченности, — тот мир, который гарантирует нам безопасность. Жить так, как мы считаем нужным, проводя ту внешнюю политику, которая соответствует нашим интересам. Вне зависимости от того, что про это говорят разнообразные Столтенберги, а также те, кто совещается в Париже.Чем раньше это поймут на коллективном Западе, тем будет лучше для них. Наши же цели и задачи не зависят от их устных и письменных угроз — они будут и достигнуты, и выполнены.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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аналитика, нато, евросоюз, киев, вашингтон (штат), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, НАТО, Евросоюз, Киев, Вашингтон (штат), Россия, Вооруженные силы Украины

Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Как неизлечимый импотент-маньяк ищет себе по весне любую жертву, чтобы совершить насилие, но неизменно получает в торец и по роже, так и общеевропейцы, прикинувшись коллективной ветошью и притаившись в кустах, ждут, когда мимо них пройдет роскошная и статная Россия. Сексуально-политические маньяки вроде генсека НАТО Столтенберга, заявившего, что "Украина имеет право обстреливать объекты за пределами своей территории", просвистели в эти дни, просвистели громко, чтобы на них обратили внимание, заявив, что "не дадут России победить на поле боя". Запевала у них — Макрон, который только что не спасался бегством от собственных избирателей, решивших уже разобраться с президентом по-мужски. Бегство случилось во время сельскохозяйственной выставки, где принято рассуждать о том, взопрели ли озимые и каковы виды на урожай яровых.
Столтенберг для Макрона — фельдъегерь, который привозит распоряжения из Вашингтона. Поскольку ЕС решил два года назад встать под ружье в войне, затеянной американцами против нас, то приказы начальства во время боевых действий не обсуждаются. С одной стороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Так не договаривались. Европа лишает украинцев еще одной привилегии
6 февраля, 08:00
С другой — едва не побитый крепкими аграриями Макрон (он их боится настолько, что даже отказался участвовать в прямых дебатах), чтобы оказать услугу вашингтонскому сюзерену, сегодня собирает десяток таких же вояк, чтобы, так сказать, начертить новую дорожную карту. С учетом новой диспозиции, в которой русская инициатива на линии боевого столкновения уже не предмет дискуссии, а бесспорная реальность, которую никто не подвергает сомнению.
Косвенное подтверждение — как раз слова Столтенберга, которые, разумеется, произнесены не просто так. Эта фраза продиктована из Вашингтона и согласована с Киевом. А вот что касается столиц стран — членов Североатлантического альянса, то там, скорее всего, узнали о поднятии градуса напряженности в геополитическом европейском кризисе "из газет".
Показательно, что генсек НАТО разрешил Киеву обстреливать российские территории после того, как шесть государств (Италия, Франция, ФРГ, Канада, Британия и Дания) подписали с Киевом двусторонние соглашения о "гарантиях безопасности Украины". Что там написано де-юре — это одна история. Но совсем другая история может получиться де-факто.
Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
24 февраля, 08:00
В документах много говорится о "военной помощи", фигурируют и цифры. Но подписывались они не только ради денег. А для получения новых партий ракет и танков. Которые, как все успели понять и убедиться, ничего не решили на ЛБС, не переломили ситуацию в пользу ВСУ и не помогли Киеву перехватить инициативу. Теперь у Запада осталось не так много карт на руках.
Поэтому наши противники хотят, поднимая градус кризиса и науськивая Киев на обстрелы нашей территории уже официально, спровоцировать Москву на ответ. И на новый виток эскалации. Если сегодня натовские военные присутствуют в зоне СВО полу- или четвертьофициально, то следующим этапом может стать отправление того самого "экспедиционного корпуса", о котором говорили в начале февраля. И это — иная конфигурация схватки, которая была нам навязана.
Тогда сегодняшнее собиралово в Париже логично вписывается в тактику, наспех переписанную в Вашингтоне. Там совсем ведь не хотят окончания прокси-войны, потому что это все и далеко, и приносит деньги, да и не политики его начали, а глобалистские олигархические группы. Пока они не выжмут все запланированные бенефиции, они не сменят субподрядчика под названием Украина и не перестанут нам угрожать тем или иным способом.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
22 февраля, 09:50
Общеевропейскому блоку при подобных вводных досталась очень незавидная роль. Как только из Украины будут выжаты все соки, включая мобилизационные, подойдет очередь европейцев. В том числе и вставать под ружье, да, и отправляться в составе "экспедиционного корпуса" в степи Донбасса. Чтобы там убивать русских ради интересов США или быть убитыми ради интересов глобалистского олигархата.
Другого варианта у общеевропейцев сегодня просто не существует, как нет и не может быть иного исхода для европейского блицкрига против нас, кроме как безоговорочного фиаско.
За которым, несомненно, последует тот мир, в котором будут учтены все наши предложения и озабоченности, — тот мир, который гарантирует нам безопасность. Жить так, как мы считаем нужным, проводя ту внешнюю политику, которая соответствует нашим интересам. Вне зависимости от того, что про это говорят разнообразные Столтенберги, а также те, кто совещается в Париже.
Чем раньше это поймут на коллективном Западе, тем будет лучше для них. Наши же цели и задачи не зависят от их устных и письменных угроз — они будут и достигнуты, и выполнены.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
17 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаНАТОЕвросоюзКиевВашингтон (штат)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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