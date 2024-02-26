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Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию - РИА Новости, 26.02.2024
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02:32 26.02.2024 (обновлено: 04:01 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/indiya-1929449239.html
Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию
Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию - РИА Новости, 26.02.2024
Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию
Индия за прошлый год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, пик пришелся на ноябрь, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:32
2024-02-26T04:01
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эльдар муртазин
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Индия за прошлый год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, пик пришелся на ноябрь, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Так, если объем поставок смартфонов из Индии в Россию в 2022 году оценивался в 6,1 миллиона долларов, то в 2023 году он составил уже 97,3 миллиона долларов, что в 16 раз больше. При этом пик в месячном разрезе пришелся на ноябрь — 27,29 миллиона долларов, а спад на март и июль — там значения оказались нулевыми. Руководитель проектов EvApps Родион Труфанов рассказал агентству, что крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, и Индия - одна из таких площадок. "Xiaomi, Samsung, Google, Apple производят там смартфоны как для внутреннего рынка, так и для всего мира. На наш взгляд, это просто один из потоков поставок от указанных выше фирм в нашу страну. Смартфоны же именно от индийских производителей (например Micromax) имеют характеристики на уровне 2014 года, и с современными моделями не могут конкурировать, поэтому вряд ли они возят именно их", — отметил эксперт. С ним согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, из Индии, действительно, в основном не собственные бренды завозятся в Россию, а, например, Xiaomi или Apple. "Это параллельный импорт. И, в общем-то, везут то, что пользуется здесь спросом. Новые индийские марки, они есть в Индии, но у них, как правило, нет локализации, а цены невыгодно отличаются от китайцев. ... Xiaomi везут много с индийского рынка, поскольку там есть фабрика, она для Индии делает цены ниже, чем можно получить в Китае. За счет этого они пользуются спросом. И это, как правило, даже не параллельный импорт, а "серовозы" зачастую. Хотя и параллельный импорт тоже есть, безусловно", — резюмировал он.
https://ria.ru/20240220/neft-1928478094.html
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индия, россия, эльдар муртазин, в мире, технологии
Индия, Россия, Эльдар Муртазин, В мире, Технологии
Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию

Индия в 2023 году в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию

© XiaomiСмартфон
Смартфон
© Xiaomi
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Индия за прошлый год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, пик пришелся на ноябрь, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии.
Так, если объем поставок смартфонов из Индии в Россию в 2022 году оценивался в 6,1 миллиона долларов, то в 2023 году он составил уже 97,3 миллиона долларов, что в 16 раз больше. При этом пик в месячном разрезе пришелся на ноябрь — 27,29 миллиона долларов, а спад на март и июль — там значения оказались нулевыми.
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Руководитель проектов EvApps Родион Труфанов рассказал агентству, что крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, и Индия - одна из таких площадок. "Xiaomi, Samsung, Google, Apple производят там смартфоны как для внутреннего рынка, так и для всего мира. На наш взгляд, это просто один из потоков поставок от указанных выше фирм в нашу страну. Смартфоны же именно от индийских производителей (например Micromax) имеют характеристики на уровне 2014 года, и с современными моделями не могут конкурировать, поэтому вряд ли они возят именно их", — отметил эксперт.
С ним согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, из Индии, действительно, в основном не собственные бренды завозятся в Россию, а, например, Xiaomi или Apple.
"Это параллельный импорт. И, в общем-то, везут то, что пользуется здесь спросом. Новые индийские марки, они есть в Индии, но у них, как правило, нет локализации, а цены невыгодно отличаются от китайцев. ... Xiaomi везут много с индийского рынка, поскольку там есть фабрика, она для Индии делает цены ниже, чем можно получить в Китае. За счет этого они пользуются спросом. И это, как правило, даже не параллельный импорт, а "серовозы" зачастую. Хотя и параллельный импорт тоже есть, безусловно", — резюмировал он.
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