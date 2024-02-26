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Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве 2 марта - РИА Новости, 26.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:25 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/golosovanie-1929592896.html
Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве 2 марта
Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве 2 марта - РИА Новости, 26.02.2024
Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве 2 марта
Тестовое голосование перед выборами президента РФ пройдет в Москве 2 марта, москвичей спросят, нужно ли вырубать в столице тополя, сообщил руководитель... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:25
2024-02-26T16:25
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тестовое голосование перед выборами президента РФ пройдет в Москве 2 марта, москвичей спросят, нужно ли вырубать в столице тополя, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев. "Предлагается провести тест 2 марта, это суббота, с 10 до 14 часов", - сказал Ковалев. Он отметил, что москвичей спросят, нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха. Жители смогут выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами. В конце января в Москве был создан общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ, его возглавил Ковалев, а его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов. В штаб по наблюдению за выборами традиционно вошли группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видеоцентр, контакт-центр и корпус наблюдателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Совет Федерации РФ
Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве 2 марта

Тестовое голосование перед выборами президента РФ проведут в Москве днем 2 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии
Баннер Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тестовое голосование перед выборами президента РФ пройдет в Москве 2 марта, москвичей спросят, нужно ли вырубать в столице тополя, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.
"Предлагается провести тест 2 марта, это суббота, с 10 до 14 часов", - сказал Ковалев.
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Он отметил, что москвичей спросят, нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха. Жители смогут выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами.
В конце января в Москве был создан общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ, его возглавил Ковалев, а его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов. В штаб по наблюдению за выборами традиционно вошли группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видеоцентр, контакт-центр и корпус наблюдателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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