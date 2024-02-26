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Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве 2 марта

Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве 2 марта - РИА Новости, 26.02.2024

Тестовое голосование перед выборами президента проведут в Москве 2 марта

Тестовое голосование перед выборами президента РФ пройдет в Москве 2 марта, москвичей спросят, нужно ли вырубать в столице тополя, сообщил руководитель... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:25

2024-02-26T16:25

2024-02-26T16:25

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тестовое голосование перед выборами президента РФ пройдет в Москве 2 марта, москвичей спросят, нужно ли вырубать в столице тополя, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев. "Предлагается провести тест 2 марта, это суббота, с 10 до 14 часов", - сказал Ковалев. Он отметил, что москвичей спросят, нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха. Жители смогут выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами. В конце января в Москве был создан общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ, его возглавил Ковалев, а его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов. В штаб по наблюдению за выборами традиционно вошли группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видеоцентр, контакт-центр и корпус наблюдателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, россия, совет федерации рф