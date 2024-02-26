Рейтинг@Mail.ru
В России задержали почти 50 человек, пересылавших деньги боевикам в Сирию - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 26.02.2024 (обновлено: 17:33 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html
В России задержали почти 50 человек, пересылавших деньги боевикам в Сирию
В России задержали почти 50 человек, пересылавших деньги боевикам в Сирию - РИА Новости, 26.02.2024
В России задержали почти 50 человек, пересылавших деньги боевикам в Сирию
В 22 регионах России задержали 49 пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:36
2024-02-26T17:33
россия
сирия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929515748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdafec1eb77cce953a6e0d13f0657a7b.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В 22 регионах России задержали 49 пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.&quot;Ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации &quot;Катиба Таухид валь-Джихад&quot;, — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что этот канал координировали эмиссары террористов, находящиеся в Сирии.ФСБ провела операцию во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом.Некоторые из задержанных распространяли в интернете радикальную идеологию и оправдывали терроризм. Возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
https://ria.ru/20240219/vzyatka-1928288458.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию. Кадры ФСБ России
Задержание пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию. Кадры ФСБ России
2024-02-26T11:36
true
PT2M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929515748_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d74b754bb10f063090ff2f7258b85df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Сирия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В России задержали почти 50 человек, пересылавших деньги боевикам в Сирию

ФСБ задержала почти 50 пособников боевиков, пересылавших деньги в Сирию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В 22 регионах России задержали 49 пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«

"Ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что этот канал координировали эмиссары террористов, находящиеся в Сирии.
ФСБ провела операцию во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом.
Некоторые из задержанных распространяли в интернете радикальную идеологию и оправдывали терроризм.
Возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Ингушетии бывшего главврача обвинили по делу о взятке сотруднику ФСБ
19 февраля, 16:59
 
РоссияСирияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала