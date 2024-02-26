https://ria.ru/20240226/fsb-1929503034.html

В России задержали почти 50 человек, пересылавших деньги боевикам в Сирию

В России задержали почти 50 человек, пересылавших деньги боевикам в Сирию - РИА Новости, 26.02.2024

В России задержали почти 50 человек, пересылавших деньги боевикам в Сирию

В 22 регионах России задержали 49 пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:36

2024-02-26T11:36

2024-02-26T17:33

россия

сирия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В 22 регионах России задержали 49 пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что этот канал координировали эмиссары террористов, находящиеся в Сирии.ФСБ провела операцию во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом.Некоторые из задержанных распространяли в интернете радикальную идеологию и оправдывали терроризм. Возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

https://ria.ru/20240219/vzyatka-1928288458.html

россия

сирия

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Задержание пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию. Кадры ФСБ России Задержание пособников исламистов, перечислявших деньги боевикам в Сирию. Кадры ФСБ России 2024-02-26T11:36 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)