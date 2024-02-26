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Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ - РИА Новости, 26.02.2024
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08:55 26.02.2024 (обновлено: 11:12 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/fnb-1929464872.html
Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ
Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ - РИА Новости, 26.02.2024
Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ
Минфин меньше пополнит Фонд национального благосостояния при сохранении в этом году цены на нефть Urals в 65 долларов за баррель и курса доллара в 90 рублей, но РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:55
2024-02-26T11:12
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минфин меньше пополнит Фонд национального благосостояния при сохранении в этом году цены на нефть Urals в 65 долларов за баррель и курса доллара в 90 рублей, но профинансирует все расходы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "В этом году мы запланировали бюджет исходя из цены нефти в 70 долларов и курса 90 рублей за доллар. У нас сейчас Urals чуть выше 65, а курс такой же. Если ситуация сохранится, мы пополним ФНБ в меньших объемах, но все расходы будут профинансированы", — сказал министр. Прогноз Минэкономразвития предполагает среднее значение курса доллара в 2024 году в 90,1 рубля, а экспортная цена на российскую нефть ожидается в среднем на уровне 71,3 доллара за баррель. Объем ФНБ за январь 2024 года сократился на 43 миллиарда рублей, до 11,922 триллиона рублей, а в долларах вырос на 119 миллионов долларов - до 133,526 миллиарда долларов. По закону о бюджете, объем ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей. Расходы в 2024 году составят 36,6 триллиона рублей, при этом доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей, дефицит — 1,595 триллиона рублей или 0,9% ВВП. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова &gt;&gt;
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, фонд национального благосостояния россии
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Фонд национального благосостояния России
Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ

Силуанов: ФНБ меньше получит при Urals по $65, но Минфин профинансирует расходы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минфин меньше пополнит Фонд национального благосостояния при сохранении в этом году цены на нефть Urals в 65 долларов за баррель и курса доллара в 90 рублей, но профинансирует все расходы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В этом году мы запланировали бюджет исходя из цены нефти в 70 долларов и курса 90 рублей за доллар. У нас сейчас Urals чуть выше 65, а курс такой же. Если ситуация сохранится, мы пополним ФНБ в меньших объемах, но все расходы будут профинансированы", — сказал министр.
Прогноз Минэкономразвития предполагает среднее значение курса доллара в 2024 году в 90,1 рубля, а экспортная цена на российскую нефть ожидается в среднем на уровне 71,3 доллара за баррель.
Объем ФНБ за январь 2024 года сократился на 43 миллиарда рублей, до 11,922 триллиона рублей, а в долларах вырос на 119 миллионов долларов - до 133,526 миллиарда долларов. По закону о бюджете, объем ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей. Расходы в 2024 году составят 36,6 триллиона рублей, при этом доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей, дефицит — 1,595 триллиона рублей или 0,9% ВВП.
Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>
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ЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияФонд национального благосостояния России
 
 
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