https://ria.ru/20240226/fnb-1929464872.html

Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ

Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ - РИА Новости, 26.02.2024

Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ

Минфин меньше пополнит Фонд национального благосостояния при сохранении в этом году цены на нефть Urals в 65 долларов за баррель и курса доллара в 90 рублей, но РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:55

2024-02-26T08:55

2024-02-26T11:12

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

фонд национального благосостояния россии

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минфин меньше пополнит Фонд национального благосостояния при сохранении в этом году цены на нефть Urals в 65 долларов за баррель и курса доллара в 90 рублей, но профинансирует все расходы, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "В этом году мы запланировали бюджет исходя из цены нефти в 70 долларов и курса 90 рублей за доллар. У нас сейчас Urals чуть выше 65, а курс такой же. Если ситуация сохранится, мы пополним ФНБ в меньших объемах, но все расходы будут профинансированы", — сказал министр. Прогноз Минэкономразвития предполагает среднее значение курса доллара в 2024 году в 90,1 рубля, а экспортная цена на российскую нефть ожидается в среднем на уровне 71,3 доллара за баррель. Объем ФНБ за январь 2024 года сократился на 43 миллиарда рублей, до 11,922 триллиона рублей, а в долларах вырос на 119 миллионов долларов - до 133,526 миллиарда долларов. По закону о бюджете, объем ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей. Расходы в 2024 году составят 36,6 триллиона рублей, при этом доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей, дефицит — 1,595 триллиона рублей или 0,9% ВВП. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, фонд национального благосостояния россии