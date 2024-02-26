https://ria.ru/20240226/flag-1929665441.html
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии - РИА Новости, 26.02.2024
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии
Неизвестные в Днепропетровске разрезали флаги Украины и баннер на аллее, созданной в честь павших военных, напротив здания городского совета, заявила в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:16
2024-02-26T23:16
2024-02-26T23:16
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске разрезали флаги Украины и баннер на аллее, созданной в честь павших военных, напротив здания городского совета, заявила в понедельник одна из инициаторов создания аллеи Елена Мосийчук. "Сегодня второй раз за полторы недели надругательство над аллеей, посвященной погибшим, находящейся напротив мэрии города Днепропетровска, где куча камер. Надругательство над государственной символикой. Местные власти не реагируют никак", — возмутилась Мосийчук в социальной сети Facebook*.Она также опубликовала видео, на котором можно заметить разрезанные украинские флаги и валяющийся на земле баннер с государственной символикой. Мосийчук также призвала Службу безопасности Украины "обратить внимание" и отреагировать на происходящее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины на аллее у здания мэрии
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске разрезали флаги Украины и баннер на аллее, созданной в честь павших военных, напротив здания городского совета, заявила в понедельник одна из инициаторов создания аллеи Елена Мосийчук.
"Сегодня второй раз за полторы недели надругательство над аллеей, посвященной погибшим, находящейся напротив мэрии города Днепропетровска, где куча камер. Надругательство над государственной символикой. Местные власти не реагируют никак", — возмутилась Мосийчук в социальной сети Facebook*.
Она также опубликовала видео, на котором можно заметить разрезанные украинские флаги и валяющийся на земле баннер с государственной символикой.
Мосийчук также призвала Службу безопасности Украины "обратить внимание" и отреагировать на происходящее.
"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.