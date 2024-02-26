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В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/flag-1929665441.html
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии - РИА Новости, 26.02.2024
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии
Неизвестные в Днепропетровске разрезали флаги Украины и баннер на аллее, созданной в честь павших военных, напротив здания городского совета, заявила в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:16
2024-02-26T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске разрезали флаги Украины и баннер на аллее, созданной в честь павших военных, напротив здания городского совета, заявила в понедельник одна из инициаторов создания аллеи Елена Мосийчук. "Сегодня второй раз за полторы недели надругательство над аллеей, посвященной погибшим, находящейся напротив мэрии города Днепропетровска, где куча камер. Надругательство над государственной символикой. Местные власти не реагируют никак", — возмутилась Мосийчук в социальной сети Facebook*.Она также опубликовала видео, на котором можно заметить разрезанные украинские флаги и валяющийся на земле баннер с государственной символикой. Мосийчук также призвала Службу безопасности Украины "обратить внимание" и отреагировать на происходящее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины напротив здания мэрии

В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины на аллее у здания мэрии

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске разрезали флаги Украины и баннер на аллее, созданной в честь павших военных, напротив здания городского совета, заявила в понедельник одна из инициаторов создания аллеи Елена Мосийчук.
"Сегодня второй раз за полторы недели надругательство над аллеей, посвященной погибшим, находящейся напротив мэрии города Днепропетровска, где куча камер. Надругательство над государственной символикой. Местные власти не реагируют никак", — возмутилась Мосийчук в социальной сети Facebook*.
Она также опубликовала видео, на котором можно заметить разрезанные украинские флаги и валяющийся на земле баннер с государственной символикой.
Мосийчук также призвала Службу безопасности Украины "обратить внимание" и отреагировать на происходящее.
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22 декабря 2023, 08:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраина
 
 
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