https://ria.ru/20240226/fermery-1929662671.html

Испанские фермеры в Мадриде сожгли чучела премьера и главы Минсельхоза

Испанские фермеры в Мадриде сожгли чучела премьера и главы Минсельхоза - РИА Новости, 26.02.2024

Испанские фермеры в Мадриде сожгли чучела премьера и главы Минсельхоза

Протестующие фермеры Испании сожгли чучела с изображениями премьер-министра королевства Педро Санчеса и министра сельского хозяйства Луиса Планаса у дверей... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:41

2024-02-26T22:41

2024-02-26T22:42

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МАДРИД, 26 фев — РИА Новости. Протестующие фермеры Испании сожгли чучела с изображениями премьер-министра королевства Педро Санчеса и министра сельского хозяйства Луиса Планаса у дверей офиса Европейской комиссии в Мадриде. На десятках видео, опубликованных в социальной сети X, видно, как испанские аграрии, выкрикивающие "Отправляйся в Марокко, Педро Санчес" и "Объединенная сельская местность никогда не будет побеждена", обливают чучела горючим, застилают их сеном, а потом поджигают. В понедельник многотысячная колонна фермеров и сопровождающих их трактористов вышла на центральные улицы Мадрида в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. Согласно предварительным данным правительственной делегации, в марше приняло участие около 5000 человек и 100 тракторов. Однако как сотрудники правоохранительных органов, так и представители основных сельскохозяйственных организаций, созвавших акцию протеста, сказали РИА Новости, что количество участников достигло около 20 тысяч человек. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240206/zakharova-1925673443.html

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Акция протеста фермеров в Мадриде Акция протеста фермеров в Мадриде 2024-02-26T22:41 true PT0M27S

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в мире, мадрид, испания, новая зеландия, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еврокомиссия