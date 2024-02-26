https://ria.ru/20240226/eksport-1929559201.html

Польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию

Польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию - РИА Новости, 26.02.2024

Польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию

Многие польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции через третьи страны, сообщает издание Rzeczpospolita, ссылаясь на исследование... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:29

2024-02-26T14:29

2024-02-26T14:29

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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Многие польские фирмы продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции через третьи страны, сообщает издание Rzeczpospolita, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы EY. "Из опрошенных более двухсот компаний 47% еще в 2022 году импортировали или экспортировали товары или услуги в Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении. По тем же данным, хотя после начала специальной военной операции экспорт в Россию упал на 33% - 11 миллиардов злотых (около 2,75 миллиарда долларов), он за это же время вырос для стран Евразийского экономического сообщества и Турции на 57% - 13 миллиардов злотых (около 3,25 миллиарда долларов). "Большая часть этого оборота, по выводу аналитиков EY, может быть реэкспортирована из азиатских стран в Россию в обход санкций", - отмечает издание. "Объем товарооборота увеличился на 400% с такими странами с небольшими рынками, как Киргизия или Армения, что должно вызывать подозрения", - говорится в сообщении. В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501947.html

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в мире, россия, турция, киргизия, экономика, евразийское экономическое сообщество