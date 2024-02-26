https://ria.ru/20240226/efimov-1929066530.html

Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 38,6 процента

Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 38,6 процента - РИА Новости, 26.02.2024

Ефимов: объем производства продуктов питания вырос на 38,6 процента

В прошлом году московские производители пищевой отрасли нарастили объем выпуска своей продукции на 38,6 процента, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:09

2024-02-26T14:09

2024-02-26T17:18

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

твой бизнес

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409113_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4f83c4f3773eb5460c7aac43ddfd8d5.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В прошлом году московские производители пищевой отрасли нарастили объем выпуска своей продукции на 38,6 процента, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Объемы производства продуктов питания в Москве продолжают активно расти. По итогам 2023 года в городе на 14% увеличилось количество фабрик и заводов, занятых в пищевом секторе, – сегодня это свыше 290 предприятий. В прошлом году они нарастили объем производства на 38,6% по сравнению с 2022-м. В частности, выпуск продукции из мяса и субпродуктов увеличился на 94,5%, а молочной – на 15,5%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что компании этой отрасли отгрузили продуктов питания свыше чем на 639 млрд руб., что на 13,8% больше, чем в 2022 году.Отмечается, что увеличение показателей производства московских компаний также связано с поддержкой промышленности, которую оказывают власти столицы. Так, на сегодняшний день статус промышленного комплекса имеют 24 предприятия, которые занимаются производством кондитерских, хлебобулочных, мясных, а также молочных изделий. Благодаря данному статусу имеются значительные налоговые льготы: снижение регионального налога на прибыль до 13,5%, сокращение налога на недвижимое имущество до 50%, налога на землю – до 20% и снижение арендной ставки до 0,3%. Вырученные средства предприятия направляют в развитие, расширение ассортимента и рост объемов производства.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что 4 крупнейших мясоперерабатывающих компании Москвы наделены статусом промышленного комплекса. В прошлом году они произвели свыше 284 тыс. тонн колбас. Он добавил, что этот статус имеют 11 производителей муки и хлебобулочной продукции. В 2023 году объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий превысил 482 тыс. т.Кроме того, по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. На территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели имеют возможность воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы, например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Мэр Москвы ранее заявлял, что объем производства городских предприятий обрабатывающей промышленности за 2023 год увеличился на 18,5%.Столица – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, где трудятся 725 тыс. человек. Каждый год в Москве открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и другое.Ранее Ефимов сообщал, что количество сотрудников, работающих на предприятиях столицы, выросло по сравнению с прошлым годом на 3,6% и составило 725 тысяч человек.

https://ria.ru/20240222/investproekty-1928833914.html

https://ria.ru/20240220/mosprom-1928330417.html

https://ria.ru/20240221/investor-1928550985.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , твой бизнес – новости