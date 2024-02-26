https://ria.ru/20240226/deputat-1929663450.html

СМИ: сбежавший украинский депутат скрывается в Израиле, работая риэлтором

СМИ: сбежавший украинский депутат скрывается в Израиле, работая риэлтором - РИА Новости, 26.02.2024

СМИ: сбежавший украинский депутат скрывается в Израиле, работая риэлтором

Объявленный в международный розыск на Украине депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын, которого подозревают в коррупции, скрывается в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:49

2024-02-26T22:49

2024-02-26T22:49

в мире

израиль

украина

хайфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Объявленный в международный розыск на Украине депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын, которого подозревают в коррупции, скрывается в Израиле под другим именем и работает там риэлтором, сообщает в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на эксперта в сфере антикоррупционной политики Александра Леменова. "Трубицын скрывается под именем Арон в Хайфе и работает там риэлтором. Трубицын выехал с Украины по письму Главного управления разведки… Трубицын пересёк границу с Польшей на своем Mercedes S 600 13 мая 2023 года - за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривается его дело о получении взятки за "решение вопросов" с разрешениями на торговлю в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщал в июне, что объявил в международный розыск Трубицына. Украинская прокуратура установила, что 13 мая Трубицын смог выехать через пункт пересечения "Рава Русская" по загранпаспорту на основании письма от главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Подчеркивалось, что в Силах специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины просили ГУР отпустить Трубицына. Как сообщалось ранее, в феврале 2022 года правоохранители задержали Трубицына и еще пятерых его предполагаемых пособников на получении взятки размером в 1,26 миллиона гривен (более 34 тысяч долларов). Позже он был арестован на два месяца, вышел через несколько дней под залог в 15 миллионов гривен (406 тысяч долларов). Депутат получение взятки отрицал.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924922797.html

израиль

украина

хайфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, хайфа