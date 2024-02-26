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Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024
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13:26 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/daniya-1929534343.html
Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"
Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024
Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение расследования Данией взрывов на "Северных потоках", заявил, что ситуация близка к... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:26
2024-02-26T13:26
в мире
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
россия
дания
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение расследования Данией взрывов на "Северных потоках", заявил, что ситуация близка к абсурдной и настолько очевидна, что можно выразить изумление. Полиция Дании в понедельник сообщила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках". Как отмечалось в заявлении, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", но расследование привело власти к выводу, что "имела место умышленная диверсия". "Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше... Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого", - сказал Песков журналистам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html
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в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", дмитрий песков, россия, дания, европа
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков, Россия, Дания, Европа
Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"

Песков назвал прекращение расследования Данией по "Северным потокам" абсурдом

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение расследования Данией взрывов на "Северных потоках", заявил, что ситуация близка к абсурдной и настолько очевидна, что можно выразить изумление.
Полиция Дании в понедельник сообщила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках". Как отмечалось в заявлении, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", но расследование привело власти к выводу, что "имела место умышленная диверсия".
«
"Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше... Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого", - сказал Песков журналистам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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В миреСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Дмитрий ПесковРоссияДанияЕвропа
 
 
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