Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"
Песков назвал прекращение расследования Данией по "Северным потокам" абсурдом
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение расследования Данией взрывов на "Северных потоках", заявил, что ситуация близка к абсурдной и настолько очевидна, что можно выразить изумление.
Полиция Дании в понедельник сообщила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках". Как отмечалось в заявлении, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", но расследование привело власти к выводу, что "имела место умышленная диверсия".
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"Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше... Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого", - сказал Песков журналистам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.