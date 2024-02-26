https://ria.ru/20240226/daniya-1929534343.html

Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"

Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.02.2024

Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение расследования Данией взрывов на "Северных потоках", заявил, что ситуация близка к... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:26

2024-02-26T13:26

2024-02-26T13:26

в мире

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

дмитрий песков

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дания

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение расследования Данией взрывов на "Северных потоках", заявил, что ситуация близка к абсурдной и настолько очевидна, что можно выразить изумление. Полиция Дании в понедельник сообщила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках". Как отмечалось в заявлении, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", но расследование привело власти к выводу, что "имела место умышленная диверсия". "Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия, а с другой стороны никакого продвижения дальше... Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого", - сказал Песков журналистам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

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Ольга Фомченкова

в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", дмитрий песков, россия, дания, европа