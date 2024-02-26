https://ria.ru/20240226/dagestan-1929612052.html

В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков

В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков - РИА Новости, 26.02.2024

В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков

В Каспийске девочка-подросток с психическим заболеванием пришла с ножом к дому родителей двоих мальчиков, которые обзывали ее, с требованием запретить им... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:42

2024-02-26T17:42

2024-02-26T17:42

происшествия

каспийск

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_ffb62ea4a124a0da9ab3948e32103f69.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. В Каспийске девочка-подросток с психическим заболеванием пришла с ножом к дому родителей двоих мальчиков, которые обзывали ее, с требованием запретить им издеваться над ней, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева. "Девушка 16 лет. Состоит на учете в РПНД (Республиканский психоневрологический диспансер), поскольку имеет психическое заболевание. Ее обзывали и дразнили двое мальчиков — братья 10 и 12 лет… По словам очевидцев, обижали ее не единожды", – написала Гариева. По ее словам, девушка возмущенно просила перестать, но братьев такая реакция только раззадоривала. "Отчаявшись, девушка взяла столовый нож (скругленный, которым на хлеб намазывают сливочное масло) и пришла к дому родителей этих детей с претензией, с требованием запретить им издеваться над ней", – рассказала представитель МВД. Состояние девушки проверят медики, а на родителей мальчиков составят административный материал о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 3.35 КоПА РФ), добавила Гариева.

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каспийск, республика дагестан