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В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков - РИА Новости, 26.02.2024
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17:42 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/dagestan-1929612052.html
В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков
В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков - РИА Новости, 26.02.2024
В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков
В Каспийске девочка-подросток с психическим заболеванием пришла с ножом к дому родителей двоих мальчиков, которые обзывали ее, с требованием запретить им... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:42
2024-02-26T17:42
происшествия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. В Каспийске девочка-подросток с психическим заболеванием пришла с ножом к дому родителей двоих мальчиков, которые обзывали ее, с требованием запретить им издеваться над ней, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева. "Девушка 16 лет. Состоит на учете в РПНД (Республиканский психоневрологический диспансер), поскольку имеет психическое заболевание. Ее обзывали и дразнили двое мальчиков — братья 10 и 12 лет… По словам очевидцев, обижали ее не единожды", – написала Гариева. По ее словам, девушка возмущенно просила перестать, но братьев такая реакция только раззадоривала. "Отчаявшись, девушка взяла столовый нож (скругленный, которым на хлеб намазывают сливочное масло) и пришла к дому родителей этих детей с претензией, с требованием запретить им издеваться над ней", – рассказала представитель МВД. Состояние девушки проверят медики, а на родителей мальчиков составят административный материал о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 3.35 КоПА РФ), добавила Гариева.
https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html
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происшествия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков

В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями обижавших ее братьев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота отдела полиции
Работа отдела полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа отдела полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. В Каспийске девочка-подросток с психическим заболеванием пришла с ножом к дому родителей двоих мальчиков, которые обзывали ее, с требованием запретить им издеваться над ней, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
"Девушка 16 лет. Состоит на учете в РПНД (Республиканский психоневрологический диспансер), поскольку имеет психическое заболевание. Ее обзывали и дразнили двое мальчиков — братья 10 и 12 лет… По словам очевидцев, обижали ее не единожды", – написала Гариева.
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По ее словам, девушка возмущенно просила перестать, но братьев такая реакция только раззадоривала.
"Отчаявшись, девушка взяла столовый нож (скругленный, которым на хлеб намазывают сливочное масло) и пришла к дому родителей этих детей с претензией, с требованием запретить им издеваться над ней", – рассказала представитель МВД.
Состояние девушки проверят медики, а на родителей мальчиков составят административный материал о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 3.35 КоПА РФ), добавила Гариева.
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