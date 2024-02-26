https://ria.ru/20240226/dagestan-1929600942.html
Прокуратура Дагестана провела проверку из-за массовых отказов в пособиях
Прокуратура Дагестана провела проверку из-за массовых отказов в пособиях - РИА Новости, 26.02.2024
Прокуратура Дагестана провела проверку из-за массовых отказов в пособиях
Прокуратура Ставрополья выявила нарушения в назначении и выплате жителям Дагестана ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей и внесла... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:50
2024-02-26T16:50
2024-02-26T16:50
общество
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 26 фев — РИА Новости. Прокуратура Ставрополья выявила нарушения в назначении и выплате жителям Дагестана ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей и внесла представление управляющему краевым отделением Социального фонда России, сообщается в Telegram-канале администрации главы Дагестана. Ранее руководитель центра управления регионом Ислам Мусаев доложил председателю правительства республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову о росте числа жалоб дагестанцев на массовые необоснованные отказы в назначении единого пособия семьям и нарушениях установленных сроков выплат. Премьер республики попросил прокуратуру проверить законность отказов. "По поручению руководства республики МФЦ Дагестана провел правовую экспертизу "отказов", по выявленным нарушениям направлено обращение в прокуратуру. Указанные факты подтвердились при проверке прокуратурой Ставропольского края. По результатам направлено представление в адрес управляющего Ставропольским отделением Социального фонда России", – говорится в сообщении. Кроме того, принято решение о создании совместной рабочей группы для проведения сплошной инвентаризации материалов, сроки по которым нарушены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, республика дагестан
Общество, Россия, Республика Дагестан
Прокуратура Дагестана провела проверку из-за массовых отказов в пособиях
Прокуратура Дагестана выявила нарушения в назначении и выплате пособий на детей