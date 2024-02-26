https://ria.ru/20240226/briks-1929577953.html

У стран БРИКС тоже есть мирные планы по Украине, заявил МИД Швейцарии

У стран БРИКС тоже есть мирные планы по Украине, заявил МИД Швейцарии - РИА Новости, 26.02.2024

У стран БРИКС тоже есть мирные планы по Украине, заявил МИД Швейцарии

Западные страны не единственные, кто предлагает мирные планы по урегулированию конфликта на Украине, они есть и у стран БРИКС, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:37

2024-02-26T15:37

2024-02-26T15:41

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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Западные страны не единственные, кто предлагает мирные планы по урегулированию конфликта на Украине, они есть и у стран БРИКС, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. В субботу Кассис заявил, что в мире существует около десяти мирных планов по урегулированию на Украине, шесть или семь из которых являются публичными, а остальные пока засекречены. "Что касается мирных планов, которые известны общественности, то есть, например, план Китая, который был темой обсуждения во время моего визита в Китай. Несколько стран приложили усилия и разработали решения для мирных планов, и они публичны. И есть другие, которые приложили усилия, но не опубликовали их. Эти предложения все равно существуют. И они есть везде, по всей планете, так что это касается не только Запада, но и стран БРИКС и других. Я считаю, что это свидетельствует о готовности внести свой вклад в поиск решения этого кризиса", - сказал он. Кассис добавил, что у всех этих планов есть несколько общих черт, и именно на них следует опираться, чтобы создать уверенность, необходимую для продвижения вперед. "Очевидно, что результат не может быть ни на 100% удовлетворительным для Украины, ни на 100% удовлетворительным для России, иначе не было бы никаких переговоров", - отметил министр иностранных дел Швейцарии. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир путин, брикс