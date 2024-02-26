https://ria.ru/20240226/briks-1929452044.html

БРИКС вырабатывает стратегию действий в условиях рисков, заявил Силуанов

БРИКС вырабатывает стратегию действий в условиях рисков, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024

БРИКС вырабатывает стратегию действий в условиях рисков, заявил Силуанов

Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и дефицитов бюджетов западных... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:42

2024-02-26T03:42

2024-02-26T03:42

россия

индия

египет

антон силуанов

брикс

министерство финансов рф (минфин россии)

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и дефицитов бюджетов западных стран, сказал в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. Министр вспомнил свой опыт участия во встречах финансовой G8. "Восьмерка" - давно это было. На встречах минфинов в таких форматах западники не все вопросы обсуждали с российской стороной. Была отдельная повестка с Россией и повестка без. Полного доверия не было", - признался он. На встречах БРИКС такого нет, сказал Силуанов. "Наоборот, стараемся координировать наши позиции, участвуя в "двадцатке". Обсуждаем мировую экономику, риски, связанные с большими долгами западных стран, дефицитами бюджетов, вырабатываем собственную стратегию действий в этих условиях", - сообщил глава Минфина. По его словам, с коллегами из БРИКС личный контакт у него получается. "Хорошие отношения сложились с китайскими коллегами. С новым министром финансов господином Лань Фоанем проводили межминистерский диалог. С Минфином Индии тоже выстроились деловые отношения", - добавил он. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Встреча министров финансов и глав ЦБ БРИКС в рамках финансовой G20 пройдет в Бразилии на этой неделе, на ней состоится официальная передача председательства России. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240215/medvedev-1927601642.html

https://ria.ru/20240226/siluanov-1929448840.html

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россия, индия, египет, антон силуанов, брикс, министерство финансов рф (минфин россии), в мире