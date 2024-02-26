https://ria.ru/20240226/bombardirovschiki-1929029696.html

"Другого выхода нет". Пентагон делает ставку на устаревшую технику

"Другого выхода нет". Пентагон делает ставку на устаревшую технику - РИА Новости, 26.02.2024

"Другого выхода нет". Пентагон делает ставку на устаревшую технику

Вьетнам, Ирак, Югославия, Афганистан, снова Ирак, Сирия — за 70 лет службы знаменитый B-52 бомбил многие страны. Некоторые уже остались только в учебниках по... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:00

2024-02-26T08:00

2024-02-26T08:11

в мире

сша

министерство обороны сша

northrop grumman

b-52

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Вьетнам, Ирак, Югославия, Афганистан, снова Ирак, Сирия — за 70 лет службы знаменитый B-52 бомбил многие страны. Некоторые уже остались только в учебниках по истории, а самолет все еще на вооружении. И у американских военных есть неожиданное предложение по поводу его будущего. О том, какие планы вынашивают в Пентагоне, — в материале РИА Новости.Амбициозные задачиО намерении полностью обновить ядерную триаду в США говорят давно. В марте 2022-го утвердили пересмотренную доктрину. Так, нынешние субмарины класса "Огайо" с 2031-го должны сменить подлодки "Колумбия". Всего в ВМС передадут 12 подводных крейсеров. Срок службы — 42 года, причем перезагрузка топлива в реакторах, в отличие от предшественниц, не требуется.Наиболее проблемная часть — межконтинентальные баллистические ракеты. LGM-30 Minuteman III шахтного базирования, принятые на вооружение в 1970-х, стремительно стареют. Участились неудачные тренировочные пуски. Дорожает обслуживание — уже 482 миллиона долларов в год.А с новыми МБР Sentinel ("Страж") сложности. Они должны были заступить на службу в мае 2029-го, но еще в прошлом году стало ясно, что успеют лишь к апрелю-июню 2030-го. И это полбеды — теперь американские СМИ пишут, что стоимость программы выросла с 96 миллиардов долларов до 117, поэтому правительство может вовсе отказаться от "Стражей".Старый новый бомбардировщикЧто касается последнего звена ядерной триады — стратегических бомбардировщиков, то тут придумали совсем оригинальное решение.Основную часть воздушного флота составят B-21 Raider — к 2030-му на вооружение планируют принять сотню таких машин. Пока в воздух поднялся только один образец — производитель Northrop Grumman не укладывается в сроки.В Пентагоне хотят постепенно избавляться от стареющих B-1B Lancer и B-2 Spirit. А вот от еще более древних B-52 Stratofortress отказываться не спешат. Их эксплуатируют с 1955-го, впервые "летающие крепости" поднялись в воздух в 1952-м, а проектировали и вовсе в 1940-е.Полное обновлениеB-52 существенно модернизируют. В первую очередь заменят двигатели. Срок службы TF33 уже истек, возьмут F130 от Rolls-Royce — такие стоят, к примеру, на американских воздушных узлах связи E-11 и бизнес-джетах Gulfstream.Кроме того, отмечает американское издание Defense News, бомбардировщик получит новый радар, средства связи, цифровые дисплеи взамен аналоговых, обновят шасси и тормозную систему. Вооружение — AGM-181 LRSO, крылатая ракета воздушного базирования с ядерной боеголовкой дальностью 2500 километров.К работам приступят в 2026-м. Начнут со строительства специальных ангаров для огромных бомбардировщиков с размахом крыльев в полсотни метров на авиабазе ВВС США "Тинкер" в Оклахоме. Общая стоимость программы оценивается в 48,6 миллиарда долларов — как рассчитывают в Пентагоне, этого хватит, чтобы сохранить самолеты в рабочем состоянии до 2060-го.Возраст дает о себе знатьЗа все время в США изготовили 744 Stratofortress. Сейчас в строю порядка восьми десятков машин. Но и с ними проблемы: если в 2012-м 78% были в полной боевой готовности, то в 2022-м этот показатель опустился до 59.Приходится прибегать к "каннибализации" — самолеты разбирают на запчасти. По словам одного из американских военнослужащих базы в Барксдейле, на которого ссылается Defense News, с 2019-го этим приемом пользуются вдвое чаще — из-за нарушений в цепочках поставок, вызванных пандемией. Командование глобальных ударов ВВС США это опровергло. Однако признало, что есть трудности.При этом, как отметил полковник Дэвид Миллер, директор по логистике и инженерному обеспечению Командования глобальных ударов, все сильнее сказывается сокращение промышленной базы, поставляющей запчасти для B-52, — самолет просто слишком старый. Важных деталей дожидаются месяцами и даже годами.Если, тем не менее, бомбардировщик все же останется в строю до 2060-го, срок его службы перевалит за столетие. Для сравнения: самолеты, поднимавшиеся в небо 108 лет назад, были деревянными бипланами, а чтобы катапультироваться из них, пилоту приходилось вылезать из кабины самостоятельно.

https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html

сша

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, министерство обороны сша, northrop grumman, b-52, b-21 (стратегический бомбардировщик)