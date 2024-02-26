https://ria.ru/20240226/biznes-1928937522.html

Более 6,3 млн субъектов МСП и 9,3 млн самозанятых: малый бизнес РФ растет

Более 6,3 млн субъектов МСП и 9,3 млн самозанятых: малый бизнес РФ растет - РИА Новости, 26.02.2024

Более 6,3 млн субъектов МСП и 9,3 млн самозанятых: малый бизнес РФ растет

Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" россияне чаще стали выбирать... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:09

2024-02-26T11:09

2024-02-26T11:09

корпорация мсп

россия

хабаровский край

москва

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" россияне чаще стали выбирать собственное дело в качестве основной формы занятости; по итогам 2023 года в стране насчитывалось уже более 6,3 миллиона субъектов МСП и свыше 9,3 миллиона самозанятых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.В целях повышения предпринимательской активности, благодаря нацпроекту, созданному по решению президента России, разработан целый ряд мер поощрения инициативных людей, готовых сделать ставку на собственное дело. Доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса создана сегодня в каждом субъекте РФ. В ее состав входят центры "Мой бизнес", центры поддержки экспорта, микрофинансовые организации, региональные гарантийные организации, бизнес-инкубаторы и технопарки.Одним из действенных инструментов поддержки МСП стала сеть центров "Мой бизнес", которые были открыты в 88 регионах России – сейчас их уже свыше 430. За 2023 год финансовой, образовательной, консультационной и другой поддержкой центров воспользовались более 550 тысяч предпринимателей и самозанятых, что на 110 тысяч превышает результат 2022 года.Как отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, в центрах "Мой бизнес" можно получить консультационную помощь по любым вопросам, связанным с ведением бизнеса."На сегодня каждый 10 предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП. Услуги оказываются разными подразделениями, ориентированными на поддержку конкретных направлений бизнеса. Например, центры поддержки инжиниринга и сертификации работают с производственными предприятиями, центры инноваций социальной сферы – с социальными предпринимателями, центры поддержки экспорта помогают малому и среднему бизнесу выйти на международные рынки", — пояснила Илюшникова.При этом региональные центры "Мой бизнес" запускают и свои программы, ориентированные на запросы местных предпринимателей."У каждого региона своя экономическая специфика, центры "Мой бизнес" учитывают ее в своей работе. Так, например, в Хабаровском крае предпринимателям помогут с классификацией гостиниц. В Псковской будет запущена региональная программа по продвижению брендов. В Хакасии предпринимателям помогут в открытии бизнеса по франшизе, а также в обучении сотрудников МСП. Кроме того, регионы учитывают опыт друг друга и внедряют лучшие практики у себя в регионах", — приводятся на сайте проекта слова предправления Национального агентства развития предпринимательства "Мой бизнес – мои возможности" Льва Кузнецова.Большое внимание Минэкономразвития уделяет самозанятым гражданам. В составе нацпроекта реализуется отдельный федеральный проект по созданию условий для их деятельности, сформированный с учетом положительных результатов эксперимента по применению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД), который был введен в 2019 году. С марта 2020 года самозанятые также относятся к категории МСП, но для более детальной статистики их учет ведется отдельно. За весь период действия эксперимента по применению НПД по состоянию на середину 2023 года количество самозанятых граждан, получивших поддержку, составило около 190 тысяч человек.Одна из эффективных форм поддержки развития малого и среднего предпринимательства - предоставление возможности развивать бизнес в технопарках, уже имеющих всю необходимую инфраструктуру.В период 2019-2023 годов Минэкономразвития профинансировало создание 62 промышленных парков и технопарков в 38 субъектах страны, из них 42 уже введены в эксплуатацию, еще 20 находятся на стадии строительства и должны быть сданы до конца текущего года."На 31 декабря 2023 года в действующих парках размещено около 770 резидентов-субъектов МСП, которые уже создали около десяти тысяч рабочих мест", - приводит пресс-служба ведомства слова Илюшниковой.Важную роль в развитии предпринимательства в стране играет цифровая платформа МСП.РФ. Как и центры "Мой бизнес", она создана для поддержки как уже действующих субъектов МСП, так и тех, кто планирует начать свой бизнес.Платформа разработана в рамках профильного нацпроекта Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и при участии самих предпринимателей для предоставления им доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в режиме "одного окна"."За последний год количество ее пользователей увеличилось более чем в два раза и превысило 670 тысяч. Ежедневный прирост в среднем составляет тысячу новых пользователей, что говорит о высоком интересе к МСП.РФ", - привела данные Минэкономразвития Илюшникова.Сегодня на цифровой платформе МСП.РФ доступно 30 сервисов. Свыше четверти пользователей платформы – это жители пяти регионов-лидеров по части освоения данного цифрового ресурса: Москва и Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Свердловская область. Такая статистика объясняется не только большим количеством малых и средних предпринимателей в этих субъектах, но и уровнем цифровизации.Работа по подключению регионов к МСП.РФ велась более полутора лет. На сегодняшний день все 89 субъектов имеют возможность предоставлять региональные меры поддержки для развития предпринимательства."На текущий момент 33 региона интегрировали свои информационные системы в структуру платформы МСП.РФ, 56 регионов работают через ЛК РОИВ – личные кабинеты региональных отделов исполнительной власти. На МСП.РФ доступно более 800 региональных мер, на которые за два года подали заявки свыше 90 тысяч субъектов МСП, включая самозанятых. Если в 2022 году их было порядка 20 тысяч, то в 2023-м – уже 70 тысяч. То есть мы видим рост более чем в три раза", - уточнила замглавы Минэкономразвития РФ.По ее словам, к наиболее популярным региональным услугам относятся консультационная, образовательная и финансовая поддержка предпринимателей МСП.

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https://ria.ru/20240207/msprf-1925856527.html

https://ria.ru/20240213/mikrozaymy-1927052400.html

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Алёна Пава

корпорация мсп, россия, хабаровский край, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), бизнес, твой бизнес – новости