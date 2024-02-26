https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929624413.html

Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью

Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 26.02.2024

Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Казачок Старооскольского округа Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:46

2024-02-26T18:46

2024-02-26T18:52

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

старооскольский городской округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Казачок Старооскольского округа Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Старооскольском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа над селом Казачок. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее глава региона сообщал, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

старооскольский городской округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, старооскольский городской округ