https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929624413.html
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 26.02.2024
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Казачок Старооскольского округа Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:46
2024-02-26T18:46
2024-02-26T18:52
специальная военная операция на украине
безопасность
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БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Казачок Старооскольского округа Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Старооскольском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа над селом Казачок. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее глава региона сообщал, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, старооскольский городской округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Старооскольский городской округ
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью
Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью