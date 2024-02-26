https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929533693.html
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники - РИА Новости, 26.02.2024
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важными мнение главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова о том, что дата взятия РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:23
2024-02-26T13:23
2024-02-26T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
дмитрий песков
вячеслав никонов
геннадий онищенко
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важными мнение главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова о том, что дата взятия Авдеевки может войти в учебники истории, и предположение экс-депутата, академика РАН Геннадия Онищенко об учреждении медали за взятие этого города в ДНР. "Я бы никак не прокомментировал, это их мнение, и оно очень важное", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Никонов, Геннадий Онищенко, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники
Песков назвал важными мнения, что дата взятия Авдеевки войдет в учебники истории