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Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 26.02.2024 (обновлено: 13:27 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929533693.html
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники - РИА Новости, 26.02.2024
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важными мнение главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова о том, что дата взятия РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:23
2024-02-26T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
дмитрий песков
вячеслав никонов
геннадий онищенко
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важными мнение главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова о том, что дата взятия Авдеевки может войти в учебники истории, и предположение экс-депутата, академика РАН Геннадия Онищенко об учреждении медали за взятие этого города в ДНР. "Я бы никак не прокомментировал, это их мнение, и оно очень важное", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
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безопасность, авдеевка, россия, дмитрий песков, вячеслав никонов, геннадий онищенко, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Никонов, Геннадий Онищенко, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков прокомментировал мнения, что взятие Авдеевки войдет в учебники

Песков назвал важными мнения, что дата взятия Авдеевки войдет в учебники истории

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важными мнение главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова о том, что дата взятия Авдеевки может войти в учебники истории, и предположение экс-депутата, академика РАН Геннадия Онищенко об учреждении медали за взятие этого города в ДНР.
"Я бы никак не прокомментировал, это их мнение, и оно очень важное", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияДмитрий ПесковВячеслав НиконовГеннадий ОнищенкоДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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