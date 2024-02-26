https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929481685.html

Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки

Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024

Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки

Гражданские службы смогут начать восстановительные работы в Авдеевке, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:25

2024-02-26T10:25

2024-02-26T10:25

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецк

россия

александр сырский

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гражданские службы смогут начать восстановительные работы в Авдеевке, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Вопрос упирается в самую важную составляющую - это вопрос безопасности. Все гражданские, социальные службы смогут уже включиться в работу после того, как будет линия фронта отодвинута на должное расстояние", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в городе нет отопления и водоснабжения, впереди предстоит большая работа по разминированию и разбору завалов. "С учетом того опыта, который у нас есть в рамках работы с освобожденными населёнными пунктами, включая и Мариуполь, мы понимаем, что делать дальше", - подчеркнул руководитель республики. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

авдеевка

донецк

россия

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авдеевка, донецк, россия, александр сырский, денис пушилин, вооруженные силы украины