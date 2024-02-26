https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929469112.html

Пушилин не исключил восстановления Авдеевки

Пушилин не исключил восстановления Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024

Пушилин не исключил восстановления Авдеевки

Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов, но, вероятно, город будут восстанавливать, заявил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:17

2024-02-26T09:17

2024-02-26T09:35

специальная военная операция на украине

авдеевка

общество

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов, но, вероятно, город будут восстанавливать, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне — с учетом оценки специалистов… С учетом того, что Авдеевка — это пригород Донецка — конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать", — сказал глава ДНР.По его словам, в городе много разрушенных зданий."Разрушений очень много, целых домов, которые возможно будет отремонтировать, не так много", — сообщил глава ДНР.

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, общество, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк