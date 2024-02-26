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Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 26.02.2024 (обновлено: 06:21 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929456447.html
Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке
Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 26.02.2024
Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке
Военнослужащий ВСУ Дмитрий Дядчук, взятый в плен российскими подразделениями во время освобождения Авдеевки, рассказал, что ему пришлось спрятаться в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T06:06
2024-02-26T06:21
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Дмитрий Дядчук, взятый в плен российскими подразделениями во время освобождения Авдеевки, рассказал, что ему пришлось спрятаться в разрушенном доме и сидеть там больше недели, чтобы не быть убитым украинскими солдатами. "Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, и там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, и все", — сказал он в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. По словам Дядчука, он с сослуживцами не знал, что едет в Авдеевку, ему рассказали лишь, что отправляют "в Донецкую область". В Авдеевку его подразделение прибыло за неделю до штурма российскими войсками. Военнослужащий ВСУ уточнил, что хотел сдаться сразу, но боялся, потому что стреляют свои. В результаты он просидел в здании семь с половной дней без еды. Он нашел лишь пятилитровую баклажку воды, которую пил, пока она не замерзла. Как утверждает Дядчук, последние три дня он провел без воды. &quot;Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать. Всё было нормально ... Ко мне подошёл медик и спросил, нужна ли какая-то медицинская помощь. Я показал ногу. Он увидел, что у меня пулевое сквозное незначительное, боком прошло. Он мне обработал рану и сказал, что все будет хорошо&quot;, — добавил пленный.По его словам, потери ВСУ в Авдеевке очень велики. Такой вывод он сделал, увидев количество трупов в украинской форме. Дядчук считает, что если бы у его сослуживцев был шанс, они бы тоже сдались. Дядчут рассказал, что отступление украинских военнослужащих было хаотичным и несвоевременным. Команду им дали поздно, и много личного состава ВСУ было потеряно во время штурма. В оборонном ведомстве уточнили, что во время освобождения Авдеевки сдались множество групп, состоящих из нескольких десятков военнослужащих ВСУ. Сейчас пленные находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах зоны СВО. Всем в случае необходимости оказывается квалифицированная медицинская помощь. Организовано трехразовое горячее питание.
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке

Украинскому военному пришлось прятаться семь дней в Авдеевке из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Дмитрий Дядчук, взятый в плен российскими подразделениями во время освобождения Авдеевки, рассказал, что ему пришлось спрятаться в разрушенном доме и сидеть там больше недели, чтобы не быть убитым украинскими солдатами.
"Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, и там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, и все", — сказал он в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
По словам Дядчука, он с сослуживцами не знал, что едет в Авдеевку, ему рассказали лишь, что отправляют "в Донецкую область". В Авдеевку его подразделение прибыло за неделю до штурма российскими войсками.
Военнослужащий ВСУ уточнил, что хотел сдаться сразу, но боялся, потому что стреляют свои. В результаты он просидел в здании семь с половной дней без еды. Он нашел лишь пятилитровую баклажку воды, которую пил, пока она не замерзла. Как утверждает Дядчук, последние три дня он провел без воды.
«

"Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать. Всё было нормально ... Ко мне подошёл медик и спросил, нужна ли какая-то медицинская помощь. Я показал ногу. Он увидел, что у меня пулевое сквозное незначительное, боком прошло. Он мне обработал рану и сказал, что все будет хорошо", — добавил пленный.

По его словам, потери ВСУ в Авдеевке очень велики. Такой вывод он сделал, увидев количество трупов в украинской форме. Дядчук считает, что если бы у его сослуживцев был шанс, они бы тоже сдались.
Дядчут рассказал, что отступление украинских военнослужащих было хаотичным и несвоевременным. Команду им дали поздно, и много личного состава ВСУ было потеряно во время штурма.
В оборонном ведомстве уточнили, что во время освобождения Авдеевки сдались множество групп, состоящих из нескольких десятков военнослужащих ВСУ. Сейчас пленные находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах зоны СВО. Всем в случае необходимости оказывается квалифицированная медицинская помощь. Организовано трехразовое горячее питание.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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