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При атаке украинского БПЛА в Белгородской области погибли три человека - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:45 26.02.2024 (обновлено: 21:08 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ataka-1929648806.html
При атаке украинского БПЛА в Белгородской области погибли три человека
При атаке украинского БПЛА в Белгородской области погибли три человека - РИА Новости, 26.02.2024
При атаке украинского БПЛА в Белгородской области погибли три человека
При атаке украинского БПЛА в селе Почаево Белгородской области погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:45
2024-02-26T21:08
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгород
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА в селе Почаево Белгородской области погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли", — написал глава региона.Гладков уточнил, что еще три человека получили осколочные ранения различных частей тела. Двоих из них госпитализировали в больницу № 2 Белгорода, третьего — в Грайворонскую ЦРБ.Незадолго до этого белгородский губернатор рассказал о другой атаке противника: украинские военные открыли огонь по селу Новая Таволжанка, пострадали два мальчика. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Их доставили в детскую областную больницу.ВСУ постоянно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгород, Происшествия
При атаке украинского БПЛА в Белгородской области погибли три человека

Гладков: при атаке украинского БПЛА в Белгородской области погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА в селе Почаево Белгородской области погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли", — написал глава региона.
Гладков уточнил, что еще три человека получили осколочные ранения различных частей тела. Двоих из них госпитализировали в больницу № 2 Белгорода, третьего — в Грайворонскую ЦРБ.

Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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Незадолго до этого белгородский губернатор рассказал о другой атаке противника: украинские военные открыли огонь по селу Новая Таволжанка, пострадали два мальчика. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Их доставили в детскую областную больницу.
ВСУ постоянно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородПроисшествия
 
 
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