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Звезда "Капитана Марвел" умер в 49 лет

Звезда "Капитана Марвел" умер в 49 лет - РИА Новости, 26.02.2024

Звезда "Капитана Марвел" умер в 49 лет

Канадский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет, сообщила его семья в соцсетях. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:02

2024-02-26T09:02

2024-02-26T09:08

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канадский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет, сообщила его семья в соцсетях."С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", — сообщается в посте.В 2019 у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. У Митчелла остались жена и двое детей.Кеннет Митчелл родился 25 ноября 1974 года в Торонто. Фильмография актера насчитывает около 60 проектов. Он снялся в сериалах "Анатомия страсти", "Гримм, "Обмани меня", "Касл" и "C.S.I. Место преступления".Наибольшую известность актеру принесли роли Ауреллио в сериале "Звездный путь: Дискавери", и Джозефа Денверса в фильме "Капитан Марвел".

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