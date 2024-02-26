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Звезда "Капитана Марвел" умер в 49 лет - РИА Новости, 26.02.2024
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09:02 26.02.2024 (обновлено: 09:08 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/akter-1929465666.html
Звезда "Капитана Марвел" умер в 49 лет
Звезда "Капитана Марвел" умер в 49 лет - РИА Новости, 26.02.2024
Звезда "Капитана Марвел" умер в 49 лет
Канадский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет, сообщила его семья в соцсетях. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:02
2024-02-26T09:08
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канадский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет, сообщила его семья в соцсетях."С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", — сообщается в посте.В 2019 у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. У Митчелла остались жена и двое детей.Кеннет Митчелл родился 25 ноября 1974 года в Торонто. Фильмография актера насчитывает около 60 проектов. Он снялся в сериалах "Анатомия страсти", "Гримм, "Обмани меня", "Касл" и "C.S.I. Место преступления".Наибольшую известность актеру принесли роли Ауреллио в сериале "Звездный путь: Дискавери", и Джозефа Денверса в фильме "Капитан Марвел".
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торонто, в мире
Торонто, В мире
Звезда "Капитана Марвел" умер в 49 лет

Звезда "Капитана Марвел" Кеннет Митчелл умер на 50-м году жизни

© AFP 2024 / VALERIE MACONАктер Кеннет Митчелл
Актер Кеннет Митчелл - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AFP 2024 / VALERIE MACON
Актер Кеннет Митчелл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канадский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет, сообщила его семья в соцсетях.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", — сообщается в посте.
В 2019 у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. У Митчелла остались жена и двое детей.

Кеннет Митчелл родился 25 ноября 1974 года в Торонто. Фильмография актера насчитывает около 60 проектов. Он снялся в сериалах "Анатомия страсти", "Гримм, "Обмани меня", "Касл" и "C.S.I. Место преступления".
Наибольшую известность актеру принесли роли Ауреллио в сериале "Звездный путь: Дискавери", и Джозефа Денверса в фильме "Капитан Марвел".
 
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