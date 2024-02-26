https://ria.ru/20240226/agentstvo-1929456824.html
В Госдуме предложили создать агентство по регулированию больших данных
В Госдуме предложили создать агентство по регулированию больших данных - РИА Новости, 26.02.2024
В Госдуме предложили создать агентство по регулированию больших данных
Вице-спикер ГД Александр Бабаков предложил создать федеральное агентство по регулированию больших данных, подобное Госплану СССР, заявил он РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T06:22
2024-02-26T06:22
2024-02-26T06:22
экономика
технологии
ссср
александр бабаков
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД Александр Бабаков предложил создать федеральное агентство по регулированию больших данных, подобное Госплану СССР, заявил он РИА Новости. В четверг 22 февраля исполнилось 103 года со дня основания Госплана СССР - общесоюзного органа, созданного для осуществления общегосударственного планирования развития народного хозяйства и контроля за выполнением этих планов. "Необходимо подумать о создании нового государственного института - федерального Агентства по планированию и регулированию больших данных, этакого современного Госплана 2.0", - сказал Бабаков. По его словам, важно, чтобы в работе этого органа разработка приоритетов и целей социально-экономического развития сочеталась с задачами прогнозирования, оценки и планирования мер в сфере национальной безопасности "в ее широком понимании", а также оценки рисков различного рода. "Если вы спросите меня, зачем создавать отдельное федеральное агентство, то уверяю вас, работы там хватит. Во-первых направление по сбору данных: о производственной деятельности, занятости, инвестициях, торговле, социальных показателях и других релевантных переменных… Также необходимо сюда будет включить данные маркетплейсов, торговых сетей, мобильных операторов, а также ФНС. Эти данные, которые являются новой нефтью, должны быть сосредоточены и контролироваться именно государством", - пояснил Бабаков. Он также отметил, что такой орган сможет работать в направлении по обеспечению анализа и моделирования экономических взаимосвязей между отраслями и регионами и направлении по обработке и анализу данных, которое включает методы машинного обучения, искусственного интеллекта, аналитики больших данных и другие инструменты анализа данных. "Важно обеспечить надлежащую защиту данных и учитывать приватность граждан при сборе и обработке информации. Именно государственных статус федерального агентства позволит обеспечить должную защиты этих персональных данных и избежать утечек, о которых мы периодически узнаем из объявлений о продаже данных в интернете", - указал парламентарий. Бабаков заключил, что все это позволит при разработке государственной стратегии развития использовать модели, основанные на динамических межотраслевых балансах, чтобы оценить влияние инвестиций в определенные секторы на рост экономики и занятость. По его словам, госпланирование с применением новейших технологий сбора и обработки данных позволяет более точно и эффективно планировать развитие экономики и социальной сферы, прогнозировать последствия решений и принимать более обоснованные стратегические решения.
https://ria.ru/20230809/vyruchka-1889102408.html
https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063609.html
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экономика, технологии, ссср, александр бабаков, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
Экономика, Технологии, СССР, Александр Бабаков, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия
В Госдуме предложили создать агентство по регулированию больших данных
Депутат Госдумы предложил создать агентство по регулированию больших данных
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД Александр Бабаков предложил создать федеральное агентство по регулированию больших данных, подобное Госплану СССР, заявил он РИА Новости.
В четверг 22 февраля исполнилось 103 года со дня основания Госплана СССР
- общесоюзного органа, созданного для осуществления общегосударственного планирования развития народного хозяйства и контроля за выполнением этих планов.
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"Необходимо подумать о создании нового государственного института - федерального Агентства по планированию и регулированию больших данных, этакого современного Госплана 2.0", - сказал Бабаков.
По его словам, важно, чтобы в работе этого органа разработка приоритетов и целей социально-экономического развития сочеталась с задачами прогнозирования, оценки и планирования мер в сфере национальной безопасности "в ее широком понимании", а также оценки рисков различного рода.
"Если вы спросите меня, зачем создавать отдельное федеральное агентство, то уверяю вас, работы там хватит. Во-первых направление по сбору данных: о производственной деятельности, занятости, инвестициях, торговле, социальных показателях и других релевантных переменных… Также необходимо сюда будет включить данные маркетплейсов, торговых сетей, мобильных операторов, а также ФНС
. Эти данные, которые являются новой нефтью, должны быть сосредоточены и контролироваться именно государством", - пояснил Бабаков.
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Он также отметил, что такой орган сможет работать в направлении по обеспечению анализа и моделирования экономических взаимосвязей между отраслями и регионами и направлении по обработке и анализу данных, которое включает методы машинного обучения, искусственного интеллекта, аналитики больших данных и другие инструменты анализа данных.
"Важно обеспечить надлежащую защиту данных и учитывать приватность граждан при сборе и обработке информации. Именно государственных статус федерального агентства позволит обеспечить должную защиты этих персональных данных и избежать утечек, о которых мы периодически узнаем из объявлений о продаже данных в интернете", - указал парламентарий.
Бабаков заключил, что все это позволит при разработке государственной стратегии развития использовать модели, основанные на динамических межотраслевых балансах, чтобы оценить влияние инвестиций в определенные секторы на рост экономики и занятость. По его словам, госпланирование с применением новейших технологий сбора и обработки данных позволяет более точно и эффективно планировать развитие экономики и социальной сферы, прогнозировать последствия решений и принимать более обоснованные стратегические решения.
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