https://ria.ru/20240226/agentstvo-1929456824.html

В Госдуме предложили создать агентство по регулированию больших данных

В Госдуме предложили создать агентство по регулированию больших данных - РИА Новости, 26.02.2024

В Госдуме предложили создать агентство по регулированию больших данных

Вице-спикер ГД Александр Бабаков предложил создать федеральное агентство по регулированию больших данных, подобное Госплану СССР, заявил он РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T06:22

2024-02-26T06:22

2024-02-26T06:22

экономика

технологии

ссср

александр бабаков

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859065863_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_b824a0ed3bce3e9edd557804c222fa1a.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД Александр Бабаков предложил создать федеральное агентство по регулированию больших данных, подобное Госплану СССР, заявил он РИА Новости. В четверг 22 февраля исполнилось 103 года со дня основания Госплана СССР - общесоюзного органа, созданного для осуществления общегосударственного планирования развития народного хозяйства и контроля за выполнением этих планов. "Необходимо подумать о создании нового государственного института - федерального Агентства по планированию и регулированию больших данных, этакого современного Госплана 2.0", - сказал Бабаков. По его словам, важно, чтобы в работе этого органа разработка приоритетов и целей социально-экономического развития сочеталась с задачами прогнозирования, оценки и планирования мер в сфере национальной безопасности "в ее широком понимании", а также оценки рисков различного рода. "Если вы спросите меня, зачем создавать отдельное федеральное агентство, то уверяю вас, работы там хватит. Во-первых направление по сбору данных: о производственной деятельности, занятости, инвестициях, торговле, социальных показателях и других релевантных переменных… Также необходимо сюда будет включить данные маркетплейсов, торговых сетей, мобильных операторов, а также ФНС. Эти данные, которые являются новой нефтью, должны быть сосредоточены и контролироваться именно государством", - пояснил Бабаков. Он также отметил, что такой орган сможет работать в направлении по обеспечению анализа и моделирования экономических взаимосвязей между отраслями и регионами и направлении по обработке и анализу данных, которое включает методы машинного обучения, искусственного интеллекта, аналитики больших данных и другие инструменты анализа данных. "Важно обеспечить надлежащую защиту данных и учитывать приватность граждан при сборе и обработке информации. Именно государственных статус федерального агентства позволит обеспечить должную защиты этих персональных данных и избежать утечек, о которых мы периодически узнаем из объявлений о продаже данных в интернете", - указал парламентарий. Бабаков заключил, что все это позволит при разработке государственной стратегии развития использовать модели, основанные на динамических межотраслевых балансах, чтобы оценить влияние инвестиций в определенные секторы на рост экономики и занятость. По его словам, госпланирование с применением новейших технологий сбора и обработки данных позволяет более точно и эффективно планировать развитие экономики и социальной сферы, прогнозировать последствия решений и принимать более обоснованные стратегические решения.

https://ria.ru/20230809/vyruchka-1889102408.html

https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063609.html

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, ссср, александр бабаков, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия