https://ria.ru/20240226/afrika-1929639106.html

Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран

Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран - РИА Новости, 26.02.2024

Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран

В ходе рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и РИА Новости, 26.02.2024

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В ходе рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и Зимбабве, также подписаны Протоколы о намерении с омбудсменами Кении и Намибии, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой. Делегация уполномоченного по правам человека в РФ в рамках реализации курса на укрепление сотрудничества с правозащитными институтами стран Африки совершила рабочие поездки в Кению, Танзанию, ЮАР, Зимбабве и Намибию. "Между правозащитными институтами России и многих государств Африки уже установлены партнерские отношения: на сегодняшний день с десятью из них действуют соглашения о сотрудничестве. В ходе завершившейся рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и Зимбабве, также подписаны Протоколы о намерении с омбудсменами Кении и Намибии", - сообщается на сайте Москальковой. Кроме того, расширяется сотрудничество России и стран Африки по вопросам противодействия использованию тематики прав человека в политических целях. Страны не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры, которые наносят ущерб государствам и создают экономические проблемы в мировом масштабе. "В ходе рабочей поездки на африканский континент представители Уполномоченного поделились с коллегами отечественным опытом в сфере защиты прав человека, особо подчеркнув совместную с органами власти Российской Федерации деятельность по оказанию помощи эвакуированным на территорию России из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отдельных регионов Украины", - говорится на сайте уполномоченного. Африканские партнеры выступили с инициативами по развитию многостороннего сотрудничества с Россией в сфере защиты прав человека, в том числе предложили создать рабочую группу омбудсменов в рамках БРИКС. "В ходе встреч с омбудсменами африканского континента представители Уполномоченного передали приглашения Татьяны Москальковой принять участие в VIII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", которая состоится в октябре 2024 года в Москве, а также на Всемирном фестивале молодежи (1-7 марта 2024 года) для молодых сотрудников офисов Общественных защитников", - говорится на сайте омбудсмена.

https://ria.ru/20240124/afrika-1923176322.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, африка, танзания, татьяна москалькова, в мире