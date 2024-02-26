Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран
Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами Танзании и Зимбабве
© Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской ФедерацииВстреча сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ с Уполномоченным и омбудсменами Танзании
© Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Встреча сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ с Уполномоченным и омбудсменами Танзании
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В ходе рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и Зимбабве, также подписаны Протоколы о намерении с омбудсменами Кении и Намибии, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой.
Делегация уполномоченного по правам человека в РФ в рамках реализации курса на укрепление сотрудничества с правозащитными институтами стран Африки совершила рабочие поездки в Кению, Танзанию, ЮАР, Зимбабве и Намибию.
"Между правозащитными институтами России и многих государств Африки уже установлены партнерские отношения: на сегодняшний день с десятью из них действуют соглашения о сотрудничестве. В ходе завершившейся рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и Зимбабве, также подписаны Протоколы о намерении с омбудсменами Кении и Намибии", - сообщается на сайте Москальковой.
Кроме того, расширяется сотрудничество России и стран Африки по вопросам противодействия использованию тематики прав человека в политических целях. Страны не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры, которые наносят ущерб государствам и создают экономические проблемы в мировом масштабе.
"В ходе рабочей поездки на африканский континент представители Уполномоченного поделились с коллегами отечественным опытом в сфере защиты прав человека, особо подчеркнув совместную с органами власти Российской Федерации деятельность по оказанию помощи эвакуированным на территорию России из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отдельных регионов Украины", - говорится на сайте уполномоченного.
Африканские партнеры выступили с инициативами по развитию многостороннего сотрудничества с Россией в сфере защиты прав человека, в том числе предложили создать рабочую группу омбудсменов в рамках БРИКС.
"В ходе встреч с омбудсменами африканского континента представители Уполномоченного передали приглашения Татьяны Москальковой принять участие в VIII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", которая состоится в октябре 2024 года в Москве, а также на Всемирном фестивале молодежи (1-7 марта 2024 года) для молодых сотрудников офисов Общественных защитников", - говорится на сайте омбудсмена.