Рейтинг@Mail.ru
Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 26.02.2024 (обновлено: 19:51 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/afrika-1929639106.html
Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран
Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран - РИА Новости, 26.02.2024
Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран
В ходе рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:47
2024-02-26T19:51
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
африка
танзания
татьяна москалькова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929639493_0:342:2731:1878_1920x0_80_0_0_de4c8f44af710462c67f4a9e9440f73c.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В ходе рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и Зимбабве, также подписаны Протоколы о намерении с омбудсменами Кении и Намибии, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой. Делегация уполномоченного по правам человека в РФ в рамках реализации курса на укрепление сотрудничества с правозащитными институтами стран Африки совершила рабочие поездки в Кению, Танзанию, ЮАР, Зимбабве и Намибию. "Между правозащитными институтами России и многих государств Африки уже установлены партнерские отношения: на сегодняшний день с десятью из них действуют соглашения о сотрудничестве. В ходе завершившейся рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и Зимбабве, также подписаны Протоколы о намерении с омбудсменами Кении и Намибии", - сообщается на сайте Москальковой. Кроме того, расширяется сотрудничество России и стран Африки по вопросам противодействия использованию тематики прав человека в политических целях. Страны не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры, которые наносят ущерб государствам и создают экономические проблемы в мировом масштабе. "В ходе рабочей поездки на африканский континент представители Уполномоченного поделились с коллегами отечественным опытом в сфере защиты прав человека, особо подчеркнув совместную с органами власти Российской Федерации деятельность по оказанию помощи эвакуированным на территорию России из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отдельных регионов Украины", - говорится на сайте уполномоченного. Африканские партнеры выступили с инициативами по развитию многостороннего сотрудничества с Россией в сфере защиты прав человека, в том числе предложили создать рабочую группу омбудсменов в рамках БРИКС. "В ходе встреч с омбудсменами африканского континента представители Уполномоченного передали приглашения Татьяны Москальковой принять участие в VIII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", которая состоится в октябре 2024 года в Москве, а также на Всемирном фестивале молодежи (1-7 марта 2024 года) для молодых сотрудников офисов Общественных защитников", - говорится на сайте омбудсмена.
https://ria.ru/20240124/afrika-1923176322.html
https://ria.ru/20240131/afrika-1924529595.html
https://ria.ru/20240226/festival-1929477450.html
россия
африка
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929639493_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9a4080ab6a07c1cb0ce6461221126c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, африка, танзания, татьяна москалькова, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Африка, Танзания, Татьяна Москалькова, В мире
Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами африканских стран

Аппарат Москальковой подписал соглашения с омбудсменами Танзании и Зимбабве

© Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской ФедерацииВстреча сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ с Уполномоченным и омбудсменами Танзании
Встреча сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ с Уполномоченным и омбудсменами Танзании
© Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Встреча сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ с Уполномоченным и омбудсменами Танзании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В ходе рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и Зимбабве, также подписаны Протоколы о намерении с омбудсменами Кении и Намибии, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой.
Делегация уполномоченного по правам человека в РФ в рамках реализации курса на укрепление сотрудничества с правозащитными институтами стран Африки совершила рабочие поездки в Кению, Танзанию, ЮАР, Зимбабве и Намибию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков
24 января, 12:32
"Между правозащитными институтами России и многих государств Африки уже установлены партнерские отношения: на сегодняшний день с десятью из них действуют соглашения о сотрудничестве. В ходе завершившейся рабочей поездки сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в Африку подписаны соглашения между Уполномоченным и омбудсменами Танзании и Зимбабве, также подписаны Протоколы о намерении с омбудсменами Кении и Намибии", - сообщается на сайте Москальковой.
Кроме того, расширяется сотрудничество России и стран Африки по вопросам противодействия использованию тематики прав человека в политических целях. Страны не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры, которые наносят ущерб государствам и создают экономические проблемы в мировом масштабе.
"В ходе рабочей поездки на африканский континент представители Уполномоченного поделились с коллегами отечественным опытом в сфере защиты прав человека, особо подчеркнув совместную с органами власти Российской Федерации деятельность по оказанию помощи эвакуированным на территорию России из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отдельных регионов Украины", - говорится на сайте уполномоченного.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В ЕС обеспокоены усилением влияния России в странах Африки
31 января, 11:38
Африканские партнеры выступили с инициативами по развитию многостороннего сотрудничества с Россией в сфере защиты прав человека, в том числе предложили создать рабочую группу омбудсменов в рамках БРИКС.
"В ходе встреч с омбудсменами африканского континента представители Уполномоченного передали приглашения Татьяны Москальковой принять участие в VIII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", которая состоится в октябре 2024 года в Москве, а также на Всемирном фестивале молодежи (1-7 марта 2024 года) для молодых сотрудников офисов Общественных защитников", - говорится на сайте омбудсмена.
Здание образовательного центра в Сириусе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В "Сириусе" завершается подготовка объектов Всемирного фестиваля молодежи
Вчера, 09:53
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024РоссияАфрикаТанзанияТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала