https://ria.ru/20240226/aes-1929458575.html

Первый корпус реактора для АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в апреле

Первый корпус реактора для АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в апреле - РИА Новости, 26.02.2024

Первый корпус реактора для АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в апреле

Первый корпус реактора для АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в России в апреле, а первую "ловушку расплава" доставят на стройплощадку осенью 2024 года, заявил в РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:06

2024-02-26T07:06

2024-02-26T07:06

в мире

венгрия

россия

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алексей лихачев

аэс "пакш-2"

аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУДАПЕШТ, 26 фев – РИА Новости. Первый корпус реактора для АЭС "Пакш-2" начнут изготавливать в России в апреле, а первую "ловушку расплава" доставят на стройплощадку осенью 2024 года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин. "Производство корпуса реактора для энергоблока №5 начнется в России в апреле этого года, а изготовление устройства локализации расплава для этого же энергоблока практически завершено и будет доставлено на площадку осенью этого года", - сказал Полянин. Корпус реактора – основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. Поэтому к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции. "Ловушка расплава", или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими учеными ловушка может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20231211/paksh-1915102034.html

https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html

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в мире, венгрия, россия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш-2", аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"