https://ria.ru/20240226/abrams-1929641496.html

Слуцкий встретится с бойцами СВО, уничтожившими танк Abrams под Авдеевкой

Слуцкий встретится с бойцами СВО, уничтожившими танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 26.02.2024

Слуцкий встретится с бойцами СВО, уничтожившими танк Abrams под Авдеевкой

Кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем Telegram-канале заявил, что встретится со взводом операторов дронов, бойцами 15-й Отдельной... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:59

2024-02-26T19:59

2024-02-26T19:59

специальная военная операция на украине

авдеевка

леонид слуцкий (политик)

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 февраля — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем Telegram-канале заявил, что встретится со взводом операторов дронов, бойцами 15-й Отдельной мотострелковой бригады, которые уничтожили первый американский танк Abrams под Авдеевкой. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. "Отличный пример подают ребята под Авдеевкой. Первый уничтоженный Абрамс горит. И будут гореть все последующие. Операторы дронов, артиллеристы и бойцы 15-й Отдельной мотострелковой бригады, добившие машину из противотанкового оружия, – настоящие герои … Лично встречусь со взводом операторов дронов, бойцами мотострелковой бригады, чтобы поблагодарить за верную службу Родине", - написал Слуцкий.Он отметил, что их подвиг нельзя оценить деньгами, но любая нужная помощь бойцам и их семьям должна быть оказана.

https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html

авдеевка

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авдеевка, леонид слуцкий (политик), денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность