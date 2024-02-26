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Слуцкий встретится с бойцами СВО, уничтожившими танк Abrams под Авдеевкой
Слуцкий встретится с бойцами СВО, уничтожившими танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 26.02.2024
Слуцкий встретится с бойцами СВО, уничтожившими танк Abrams под Авдеевкой
Кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем Telegram-канале заявил, что встретится со взводом операторов дронов, бойцами 15-й Отдельной... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:59
2024-02-26T19:59
2024-02-26T19:59
специальная военная операция на украине
авдеевка
леонид слуцкий (политик)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 февраля — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем Telegram-канале заявил, что встретится со взводом операторов дронов, бойцами 15-й Отдельной мотострелковой бригады, которые уничтожили первый американский танк Abrams под Авдеевкой. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. "Отличный пример подают ребята под Авдеевкой. Первый уничтоженный Абрамс горит. И будут гореть все последующие. Операторы дронов, артиллеристы и бойцы 15-й Отдельной мотострелковой бригады, добившие машину из противотанкового оружия, – настоящие герои … Лично встречусь со взводом операторов дронов, бойцами мотострелковой бригады, чтобы поблагодарить за верную службу Родине", - написал Слуцкий.Он отметил, что их подвиг нельзя оценить деньгами, но любая нужная помощь бойцам и их семьям должна быть оказана.
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авдеевка, леонид слуцкий (политик), денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Леонид Слуцкий (политик), Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Слуцкий встретится с бойцами СВО, уничтожившими танк Abrams под Авдеевкой
Слуцкий встретится со взводом операторов БПЛА, уничтожившим Abrams под Авдеевкой