https://ria.ru/20240226/abrams-1929623780.html

В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams

В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams - РИА Новости, 26.02.2024

В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams

Российские вооруженные силы развеяли очередной миф, на этот раз о неуязвимости танка "Абрамс", сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:44

2024-02-26T18:44

2024-02-26T18:44

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские вооруженные силы развеяли очередной миф, на этот раз о неуязвимости танка "Абрамс", сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех". Как сообщал ранее в интервью РИА Новости гендиректор корпорации Сергей Чемезов, так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов. "Да, в чем-то они сильны. Но и мы тоже не лаптем щи хлебаем. Посмотрите, какое количество "Леопардов", "Челенджеров", "Брэдли" и другой западной техники ржавеет на полях боев. Это лучшее подтверждение наших возможностей", - отмечал Чемезов. "Наглядно развеян очередной миф (о неуязвимости танка "Абрамс" - ред.), чуда не случилось", - прокомментировали в "Ростехе" уничтожение американского танка в зоне СВО. Как сообщил в понедельник РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. В Сети также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии.

https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html

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Кирилл Волков

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