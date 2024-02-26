Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/abrams-1929623780.html
В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams
В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams - РИА Новости, 26.02.2024
В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams
Российские вооруженные силы развеяли очередной миф, на этот раз о неуязвимости танка "Абрамс", сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:44
2024-02-26T18:44
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
ростех
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929607407_0:340:960:880_1920x0_80_0_0_a04f24f7081a69803c12cde99b84df06.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские вооруженные силы развеяли очередной миф, на этот раз о неуязвимости танка "Абрамс", сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех". Как сообщал ранее в интервью РИА Новости гендиректор корпорации Сергей Чемезов, так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов. "Да, в чем-то они сильны. Но и мы тоже не лаптем щи хлебаем. Посмотрите, какое количество "Леопардов", "Челенджеров", "Брэдли" и другой западной техники ржавеет на полях боев. Это лучшее подтверждение наших возможностей", - отмечал Чемезов. "Наглядно развеян очередной миф (о неуязвимости танка "Абрамс" - ред.), чуда не случилось", - прокомментировали в "Ростехе" уничтожение американского танка в зоне СВО. Как сообщил в понедельник РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. В Сети также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии.
https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929607407_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_c5c503ace933bef8bdebe6cbc118195c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, ростех, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, m1a2 abrams, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Ростех, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, M1A2 Abrams, Ситуация в ДНР и ЛНР
В "Ростехе" заявили, что российская армия развеяла миф о танке Abrams

"Ростех": российская армия развеяла миф о неуязвимости танка Abrams

© Фото из соцсетейТанк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
© Фото из соцсетей
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские вооруженные силы развеяли очередной миф, на этот раз о неуязвимости танка "Абрамс", сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех".
Как сообщал ранее в интервью РИА Новости гендиректор корпорации Сергей Чемезов, так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов. "Да, в чем-то они сильны. Но и мы тоже не лаптем щи хлебаем. Посмотрите, какое количество "Леопардов", "Челенджеров", "Брэдли" и другой западной техники ржавеет на полях боев. Это лучшее подтверждение наших возможностей", - отмечал Чемезов.
"Наглядно развеян очередной миф (о неуязвимости танка "Абрамс" - ред.), чуда не случилось", - прокомментировали в "Ростехе" уничтожение американского танка в зоне СВО.
Как сообщил в понедельник РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. В Сети также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии.
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США
16 февраля, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРостехДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаM1A2 AbramsСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала