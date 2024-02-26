https://ria.ru/20240226/abrams-1929603505.html
В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams
В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams - РИА Новости, 26.02.2024
В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams
Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости советник главы ДНР... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:06
2024-02-26T17:06
2024-02-26T19:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."Наши военные сообщили об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", — сказал собеседник агентства.Советник Пушилина добавил, что любая иностранная техника уязвима и новые поставки оружия Киеву разделят участь предыдущих — пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника. * Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams
Советник главы ДНР Гагин: в зоне СВО уничтожен первый Abrams