https://ria.ru/20240226/abrams-1929603505.html

В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams

В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams - РИА Новости, 26.02.2024

В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams

Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости советник главы ДНР... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:06

2024-02-26T17:06

2024-02-26T19:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

киев

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."Наши военные сообщили об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", — сказал собеседник агентства.Советник Пушилина добавил, что любая иностранная техника уязвима и новые поставки оружия Киеву разделят участь предыдущих — пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника. * Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина