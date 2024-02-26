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В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 26.02.2024 (обновлено: 19:24 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/abrams-1929603505.html
В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams
В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams - РИА Новости, 26.02.2024
В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams
Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости советник главы ДНР... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:06
2024-02-26T19:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
киев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."Наши военные сообщили об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", — сказал собеседник агентства.Советник Пушилина добавил, что любая иностранная техника уязвима и новые поставки оружия Киеву разделят участь предыдущих — пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника. * Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Киев, Украина
В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams

Советник главы ДНР Гагин: в зоне СВО уничтожен первый Abrams

© Фото из соцсетейТанк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
© Фото из соцсетей
Танк Abrams, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Наши военные сообщили об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", — сказал собеседник агентства.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
Инфографика
Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть

В конце прошлой недели украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВСУ уже больше месяца используют Abrams на Авдеевском направлении, откуда ранее они отступили. На ролике, опубликованном СМИ, фигурирует американский танк, который едет по разрушенному селу и ведет огонь из пушки.

Советник Пушилина добавил, что любая иностранная техника уязвима и новые поставки оружия Киеву разделят участь предыдущих — пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса.
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января 2023, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

Вашингтон обещал передать Киеву 31 единицу Abrams, СМИ сообщали о начале поставок в прошлом сентябре. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ американских танков не сможет изменить ситуацию на фронте. Так, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отметил, что Abrams на передовой долго не протянут.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
Танк Абрамс - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
"Абрамс": основные характеристики, преимущества и недостатки танка
21 февраля 2023, 19:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКиевУкраина
 
 
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