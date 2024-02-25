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Депардье обвинили в домогательствах во время съемок
Депардье обвинили в домогательствах во время съемок - РИА Новости, 25.02.2024
Депардье обвинили в домогательствах во время съемок
Новое обвинение в сексуальном насилии и домогательствах во время съемок было предъявлено против актера Жерара Депардье со стороны художника-постановщика,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:55
2024-02-25T23:55
2024-02-25T23:56
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новое обвинение в сексуальном насилии и домогательствах во время съемок было предъявлено против актера Жерара Депардье со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма 2021 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката заявительницы. "Художник-постановщик подала иск против легенды французского кино Жерара Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съемок фильма 2021 года", - говорится в сообщении агентства. По словам адвоката заявительницы, она направила жалобу в прокуратуру Парижа, в которой сообщается "о сексуальном насилии, домогательствах и злоупотреблениях". Отмечается, что прокуратура не смогла подтвердить факт подачи жалобы, а адвокаты Депардье не прокомментировали ситуацию. В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, которая была подана со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
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в мире, париж, франция, жерар депардье
Шоубиз, В мире, Париж, Франция, Жерар Депардье
Депардье обвинили в домогательствах во время съемок
AFP: против Депардье подали жалобу о домогательствах во время съемок
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новое обвинение в сексуальном насилии и домогательствах во время съемок было предъявлено против актера Жерара Депардье со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма 2021 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката заявительницы.
"Художник-постановщик подала иск против легенды французского кино Жерара Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съемок фильма 2021 года", - говорится в сообщении агентства.
Семья Депардье отреагировала на обвинения в домогательствах в адрес актера
По словам адвоката заявительницы, она направила жалобу в прокуратуру Парижа
, в которой сообщается "о сексуальном насилии, домогательствах и злоупотреблениях".
Отмечается, что прокуратура не смогла подтвердить факт подачи жалобы, а адвокаты Депардье не прокомментировали ситуацию.
В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, которая была подана со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах