https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html

Депардье обвинили в домогательствах во время съемок

Депардье обвинили в домогательствах во время съемок - РИА Новости, 25.02.2024

Депардье обвинили в домогательствах во время съемок

Новое обвинение в сексуальном насилии и домогательствах во время съемок было предъявлено против актера Жерара Депардье со стороны художника-постановщика,... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T23:55

2024-02-25T23:55

2024-02-25T23:56

шоубиз

в мире

париж

франция

жерар депардье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576509556_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_fd87f6ce565b8f3c067f518a96ba9bd0.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новое обвинение в сексуальном насилии и домогательствах во время съемок было предъявлено против актера Жерара Депардье со стороны художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма 2021 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката заявительницы. "Художник-постановщик подала иск против легенды французского кино Жерара Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съемок фильма 2021 года", - говорится в сообщении агентства. По словам адвоката заявительницы, она направила жалобу в прокуратуру Парижа, в которой сообщается "о сексуальном насилии, домогательствах и злоупотреблениях". Отмечается, что прокуратура не смогла подтвердить факт подачи жалобы, а адвокаты Депардье не прокомментировали ситуацию. В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, которая была подана со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20231218/deparde-1916400274.html

https://ria.ru/20231215/deparde-1915981604.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, жерар депардье