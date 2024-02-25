https://ria.ru/20240225/zemletryasenie-1929432567.html

У турецкого курорта Кушадасы произошло землетрясение

У турецкого курорта Кушадасы произошло землетрясение - РИА Новости, 25.02.2024

У турецкого курорта Кушадасы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в воскресенье в турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы, сообщений о разрушениях нет, информирует Управление по... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T21:37

2024-02-25T21:37

2024-02-25T21:37

в мире

измир

эгейское море

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СТАМБУЛ, 25 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в воскресенье в турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы, сообщений о разрушениях нет, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 3,9 произошел около 20.09 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле курорта Кушадасы в Эгейском море на глубине порядка 7,7 километров. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около семи километров и оценили магнитуду в 3,7. О разрушениях пока не сообщалось.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

измир

эгейское море

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в мире, измир, эгейское море