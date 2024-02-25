https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929440294.html

Сальдо заявил, что названное Зеленским число потерь в ВСУ ужасно занижено

Сальдо заявил, что названное Зеленским число потерь в ВСУ ужасно занижено - РИА Новости, 25.02.2024

Сальдо заявил, что названное Зеленским число потерь в ВСУ ужасно занижено

Заявления Владимира Зеленского о потерях ВСУ - это чудовищно заниженные цифры, махинации с мертвыми душами, от которых страдают украинские семьи, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T23:14

2024-02-25T23:14

2024-02-25T23:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

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владимир сальдо

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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о потерях ВСУ - это чудовищно заниженные цифры, махинации с мертвыми душами, от которых страдают украинские семьи, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На пресс-конференции в воскресенье Владимир Зеленский объявил, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. "Заявления о потерях якобы 31 тысячи украинских солдат выглядят просто абсурдно и крайне далеки от реальности. Чудовищно заниженные цифры безрассудных потерь ВСУ - это старый порочный механизм махинаций с "мертвыми душами". И главное, кто больше всех страдает от этого циничного лицемерия? Украинские семьи: матери, жены, дети. Ведь все остальные люди числятся пропавшими без вести, ранеными, о которых киевский режим бессовестно умалчивает, или просто никогда не существовавшими. Однако я твердо уверен, что сам Зеленский обязательно будет взвешен, посчитан и найден пустышкой", - сказал Сальдо. Глава региона также заявил, что такая "неприкрытая ложь" возмутила даже сторонников киевского режима, добавив, что Зеленский - "антинародный политик". "Вы думаете эту трагикомедию только мы видим, а там, на оккупированных территориях, народ ничего не понимает? Кровавый клоун - это самая популярная характеристика Зеленского как среди наших людей, так и среди тех, кто пока что лояльно относится к киевскому режиму. Политик, которого привели к власти в период после госпереворота. И наш народ это инстинктивно понимает. Украина оказалась просто в каком-то кошмаре. Если бы люди могли там открыто говорить, они бы твердо заявили, наша семья - вместе с Россией", - заключил Сальдо.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

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херсонская область , украина, владимир зеленский, владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире