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Сальдо прокомментировал "особенное" заявление Зеленского
Сальдо прокомментировал "особенное" заявление Зеленского - РИА Новости, 25.02.2024
Сальдо прокомментировал "особенное" заявление Зеленского
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что анонсированное на 25 февраля заявление Зеленского вылилось в очередную ложь, где он... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:42
2024-02-25T22:42
2024-02-25T22:42
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что анонсированное на 25 февраля заявление Зеленского вылилось в очередную ложь, где он обращается не к людям, а к западным кураторам."Зеленский анонсировал на 25 февраля "нечто особенное", а в итоге все вылилось в очередную ложь. Это далеко не единичный пример того, как киевский режим вешает нашим людям на временно оккупированных территориях Украины лапшу на уши. Для чего? Очень просто. Зеленский обращается не к народам Украины. Ему вообще плевать на простых людей. В каждой своей речи он на самом деле говорит со своими западными кураторами, каждое слово взвешено именно с расчетом на их реакцию. Наш народ ненавидит ложь, а вот западные кураторы Зеленского к ней привыкли — это норма их взаимоотношений, использование людей как вещей, постоянный обман друг друга", - сказал Сальдо, комментируя заявление Зеленского.
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Сальдо прокомментировал "особенное" заявление Зеленского
Сальдо: анонсированное на 25 февраля заявление Зеленского вылилось в ложь
КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что анонсированное на 25 февраля заявление Зеленского вылилось в очередную ложь, где он обращается не к людям, а к западным кураторам.
"Зеленский анонсировал на 25 февраля "нечто особенное", а в итоге все вылилось в очередную ложь. Это далеко не единичный пример того, как киевский режим вешает нашим людям на временно оккупированных территориях Украины лапшу на уши. Для чего? Очень просто. Зеленский обращается не к народам Украины. Ему вообще плевать на простых людей. В каждой своей речи он на самом деле говорит со своими западными кураторами, каждое слово взвешено именно с расчетом на их реакцию. Наш народ ненавидит ложь, а вот западные кураторы Зеленского к ней привыкли — это норма их взаимоотношений, использование людей как вещей, постоянный обман друг друга", - сказал Сальдо, комментируя заявление Зеленского.
Россия начала выплату репараций Украине